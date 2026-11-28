藍白共推的民眾黨嘉義市長候選人張啓楷，日前由黃國昌及嘉義市長黃敏惠陪同進行車隊掃街。（記者魯永明／翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： 嘉義市、市長及市議員候選人選前之夜熱鬧登場，張啓楷與王美惠隔著拒馬拚氣勢；嘉義縣蔡易餘、吳品叡也分赴多地催票與助選。

嘉義市傳統選前之夜大遊行昨晚在中央噴水圓環登場，警方提前在中山路中央噴水圓環架設拒馬，將南北兩端活動區域分隔，藍白共推的市長候選人張啓楷與民進黨 候選人王美惠分別在南北端舉辦造勢活動，雙方隔著拒馬隔空較勁；嘉義縣長最後衝刺，民進黨候選人蔡易餘、無黨籍候選人吳品叡昨晚在朴子市、民雄鄉舉辦選前之夜活動拚勝選。

昨晚有市長及市議員共21位候選人參加遊行，王美惠陣營的宣傳車隊及遊行隊伍晚間7時左右抵達中央噴水圓環，沿途旗海飄揚，支持者高喊口號，現場聲勢熱鬧，張啓楷的車隊約一小時後也進入圓環周邊，雙方宣傳車依規定各以三輛為限，透過大型音響及擴音設備播放競選歌曲、宣傳口號，隔著拒馬比音量、拚氣勢，支持者也跟著音樂揮舞旗幟、吶喊助陣。

市議員候選人使出渾身解數，遊行隊伍宛如嘉年華，透過旗幟、創意造景、舞蹈表演等展現各自特色，為選戰留下熱鬧一頁。

蔡易餘選前之夜兵分朴子、民雄兩地催票，與朴子市長候選人王如經、民雄鄉長候選人陳琮貽分別舉辦遊行，發送夜光版洋流風車，吸引男女老少熱情參與，沿途高喊「蔡易餘凍蒜」，縣長翁章梁也站上戰車助選。

吳品叡則舉辦「挺叡＋1」選前之夜，朴子市長候選人黃嫈珺號召支持者踩街，無黨籍及民眾黨議員候選人同行；吳品叡也趕赴民雄，為國民黨民雄鄉長林于玲站台，呼籲把握最後機會催票，爭取勝選。