國民黨上月舉辦中彰投雲四縣市長參選人聯合造勢大會，雲林縣長參選人張嘉郡（中）拜託鄉親給予支持。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 雲林選前之夜藍綠陣營分別在斗六展開徒步造勢，縣長戰氣氛平和，但斗六市長選舉因三腳督與藍營內鬨而火花四射。

雲林縣長選戰選前之夜藍綠陣營在斗六決戰人氣，兩黨縣長候選人都辦徒步大遊行，氣氛相對平和，反而是大票倉斗六市長之戰火花四射。

國民黨 縣長候選人張嘉郡昨晚與斗六市長候選人黃尤美等人，接連在斗六、虎尾兩大票倉舉辦徒步大遊行，出現許多年輕面孔，很多家長帶孩子陪走，氣氛歡樂。張表示，未來絕對順民意做事，雲林八年來大進步，進步的腳步不要停。縣長張麗善則強調，要讓兩人繼續守護湖山水庫水源。黃尤美表示，要和張嘉郡一起打拚，讓雲林更好、斗六更好。

民進黨 縣長候選人劉建國固守本命區斗六市，早上在斗六車掃，晚間在前縣長蘇治芬、同黨籍斗六市長候選人尹令瑛等人陪同下徒步掃街。劉建國表示，他用正派乾淨的選舉，一路走來堅持到現在，大家要一起迎接最後勝利，也希望斗六市長選舉能打破歷史，開創新局。

斗六市長之戰呈「三腳督」局面，藍營更出現「黨內互打」。脫黨參選的賴淑娞前天舉行記者會，提出市政宣言，宣示絕不標公家工程、不與黑金財團掛鉤、堅持公開透明，還宣示入主市政後，施政滿意度若未達50%將不選連任。

獲國民黨提名的黃尤美則表示，自己深耕在地28年，上任後會當行動市長，迅速解決問題之外，也會連結立法院與縣府資源，全力推展斗六建設。她連日來有張麗善、張嘉郡、立法院長韓國瑜、立委許宇甄等中央、地方大咖站台與掃街。黃表示，自己深耕斗六、走入基層，熟悉地方建設需求與市政運作，也深知中央、縣府與市公所之間的合作，是推動城市發展的重要關鍵。