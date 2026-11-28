台九合一地方公職人員選舉及「廢除非核家園」全國性公民投票28日舉行，全國選民總數1957萬6028人。台北市內湖區一處投票所，民眾將選票投入票匭，行使投票權利。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣九合一選戰進入最後階段，候選人多聚焦地方治理，中國則持續透過軍事與政治手段施壓，台北市長選情尤為緊繃。

數萬民眾在27日湧上台灣各地集會，參加備受北京關注的地方選舉最後一天競選活動。同時，台灣國防部報告稱，中國空軍活動再次激增。

路透報導，全台22個縣市的首長競選活動都聚焦在交通、環境等地方議題。儘管選舉結果不會直接影響對中政策，但北京方面已多次介入。

中國譴責民進黨 候選人沈伯洋 在台北市長選舉期間的表現，並以「分裂國家」罪名通緝沈伯洋，稱沈伯洋是「叛徒」，利用中國威脅來誘騙選民投票 給他。他本月稍早告訴路透，中國警方從未試圖聯繫他。

台北方面多次指責北京在地方選舉前加強敵對行動，包括軍事活動、網路攻擊和資訊戰。

「多年來，中國共產黨將對台政策與台灣選舉結果掛鉤，選前干預在所難免，」台灣負責對中事務的陸委會主任委員邱垂正表示，這種干預「只會適得其反，加深台灣民眾對中國共產黨政權的怨恨。」

沈伯洋是學者從政的立法委員，專精中國資訊戰，對現任國民黨籍台北市長蔣萬安(Chiang Wan-an)構成強有力的挑戰，但這次競選中國並不是主要重點，而是將精力集中在城市更新等議題上。

蔣萬安在選戰最後一晚舉行了戶外集會，動員支持者；而沈伯洋則因擔心交通擁堵而取消了集會，轉而舉辦了一場線上活動，在YouTube上吸引超過50萬觀眾。

總統賴清德則是在新北市集會上，帶領支持者高喊沈伯洋的名字，希望新北市也能翻盤，推翻國民黨執政，協助前行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧當選。

蔣萬安則是在集會上強調，目前選情非常膠著，並補充說：「我們的對手陣營正在全力動員。」

37歲的黃先生表示，他將投票給蔣萬安，因為蔣市長在過去四年裡為台北的發展做出了貢獻。

「我覺得他的對手是個相當不合格的候選人，」黃先生在參加蔣萬安的競選集會時說道。

49歲的王女士則特地從加拿大飛回來，表示她將投票給沈伯洋。 「最重要的是，我覺得他是一個非常真誠的人，這在政客中很少見，」她在沈伯洋的競選總部外說道。