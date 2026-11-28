專家分析，台灣28日的選舉也是對賴清德總統（左）執政兩年的檢驗。圖為賴清德在沈伯洋（右）直播中送給沈「小水滴寶劍」（圖／取自沈伯洋直播）

AI摘要 文章摘要整理： 彭博報導指出，台灣九合一選舉不只攸關地方治理，也被視為賴清德任期過半的期中考，雙北激戰更將左右藍綠與兩岸議題後續走向。

台灣九合一選舉28日投票 ，預計選出超過1萬1000名地方首長與民意代表，不僅攸關地方事務，彭博(Bloomberg)更將之視為2028年總統大選前哨戰，並牽連賴清德 總統任期過半之際，執政地位是否能夠更加穩固。

對兩岸交流有外溢效應

根據彭博報導，九合一選舉不涉及中央執政與國會席次，選戰焦點集中在地方交通、食安、長者與幼兒照護等生活議題，不過拉斯維加斯內華達大學(University of Nevada, Las Vegas)政治系副教授王宏恩(Austin Wang)認為：「雖然台灣選民投票時未必將兩岸關係列為首要考量，但選舉結果仍可能對兩岸交流有外溢效應。」

全台22個縣市，14個由國民黨執政，民進黨僅有5個，九合一選戰重頭戲「六都」市長更與總統大選息息相關，台北市長蔣萬安連任失敗或慘勝，可能重創其政治前途，因此民進黨推派44歲不分區立委沈伯洋爭奪市長寶座，掀起「洋流」旋風，現年60歲的台北市民陳凱文(Kevin Chen，音譯)參加沈伯洋造勢活動坦言：「感覺就像嘉年華一樣，我從20歲開始投票，這是我經歷過最歡樂的一場選舉。」

沈伯洋過往曾痛批北京當局故意在台灣民眾心中製造恐懼，即使選前宣稱兩岸交流「在平等地位下進行，且不設政治前提，也不受武力威脅」，然而國民黨支持者、67歲台北市民余忠發(Yu Chung-fa，音譯)仍不埋單：「他會挑起兩岸緊張局勢。」

同時民進黨提名現任立委蘇巧慧與國民黨候選人李四川展開激戰，力拚拿下台灣人口最多的新北市，若能勝選，將是該黨20多年來首次突破，大西洋理事會(Atlantic Council)全球中國樞紐(Global China Hub)非常駐研究員宋文笛指出：「民進黨擅長運用國家安全與社會進步議題等敘事，在總統層級的政治競爭擁有天然主場優勢；反之，國民黨在基層擁有根基深厚的組織體系，在關注度較低的地方選舉，得以更有效動員選民出來投票。」

由於民進黨在國會失去多數席次，九合一選舉也成為藍白合一場期中考，東海大學政治系教授張峻豪指出：「如果藍白陣營表現不佳或是輸掉關鍵縣市，將削弱他們在立法院監督與制衡政府的正當性。」

另外，主張推動兩岸互動的國民黨主席鄭麗文面對上任後首場全國大選，國立彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆直言：「如果國民黨表現不理想，她可能會面臨下台壓力。」

專家分析，台灣九合一選舉是對國民黨主席鄭麗文（右）和民進黨主席賴清德的檢驗。圖為鄭麗文為新竹縣長徐欣瑩（左）輔選。（記者季相儒／攝影）