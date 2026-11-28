台灣九合一選舉投票前夕，民進黨台北市長候選人沈伯洋27日展開全市大車掃，傍晚抵達終點站大安森林公園，大批支持者聚集在捷運大安森林公園站出口周邊及公園步道，自製各種標語為沈伯洋加油打氣。(特約記者／許振輝攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 這場九合一選舉不僅是民進黨的期中考，北京更在意國民黨與民眾黨能否藍白合，以及台灣民意是否轉向重視地方治理與風險控管。

台灣28日「九合一選舉」將選出全部22縣市的公職人員，不僅檢驗執政民進黨 的政治實力、在野陣營的團結程度，以及台灣如何邁入2028年總統大選，讓北京得以一窺台灣民意及政治走向。

南華早報報導，這場選舉被廣泛視為對賴清德 執政團隊的「期中考」，賴政府上任以來已多次與在野黨掌控的立法院發生衝突；民進黨在過去兩屆九合一選舉均遭遇慘敗。但北京關注的焦點之一，在於台灣兩大主要在野黨之間是否會重啟合作。

國民黨、民眾黨 在2024年大選期間首次嘗試合作最終卻宣告破局。兩大在野黨已於3月簽署了一份五點合作協議，內容涵蓋地方選舉聯合提名及聯合執政等安排，是本次選舉中最重大的結構性轉變，合作已從針對2024年大選後的結盟討論，演變為實際的地方選戰布局。分析人士指出若「藍白合2.0」的制度化合作模式能在地方層級奏效，將有望為2028年的在野整合提供一套運作範本，並建立彼此間的互信基礎。

在台北市，沈伯洋挑戰現任市長蔣萬安意外掀起了一股強勁的聲勢，沈伯洋因提倡針對中國威脅建立民防體系而遭到北京制裁，並被貼上「頑固台獨分子」的標籤。

福建省閩南師範大學的台灣問題專家王建民表示，民進黨提名沈伯洋的決定本身就是一種針對中國的對抗行為。台北的台灣國際戰略學會信賴研究中心主任黃惠華則指出，若沈伯洋勝選，北京將會感到不悅，這可能會導致兩岸關係進一步惡化；該智庫執行長羅慶生則認為若沈伯洋勝選，北京可能會以軍事演習或聯合海巡回應，但不太可能從根本上改變對台整體戰略。

該智庫理事長王崑義提醒，不應僅從兩岸對抗的角度來解讀地方選舉結果，國民黨的選舉表現不應直接等同於北京的政治利益，「國民黨在台灣有自己的支持者、政治傳統、地方執政基礎，並非北京政治戰略的附屬品。」他強調，民進黨若在台北市或新北市勝選，未必代表民眾認同其兩岸政策；同樣地，國民黨若敗選，也不意味著選民拒絕與北京進行更密切的交流。北京方面更關注的是，台灣民意是否正從近年來兩極的「藍綠對立」狀態，轉向更重視民生經濟、地方治理以及兩岸風險控管。

台北市長蔣萬安27日晚在凱道上舉行選前之夜，現場湧入萬名支持者塞滿景福門前，熱情支持者手拿國旗高喊「凍蒜」，現場相當熱鬧。（記者許正宏／攝影）