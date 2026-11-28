民進黨台北市長候選人沈伯洋在選戰中掀起的「洋流」，成為本屆選舉最受矚目的現象。（特約記者許振輝／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣九合一選舉28日投票，藍綠白在選前之夜強力催票，雙北與台北市成為最激烈戰場，總統與前總統、各黨要角紛紛跨區助選。

爭取連任的國民黨台北市長候選人蔣萬安選舉過程陷入空前的苦戰。（記者許正宏／攝影）

台灣的九合一選舉28日投票揭曉。賴清德總統、前總統蔡英文 「雙總統」齊赴新北市輔選，賴也盛讚民進黨台北市候選人沈伯洋 帶起的「洋流」；國民黨「三子」集結台北市和新北市、台中，台中市長盧秀燕喊出「沉默不是沒有聲音！用選票證明民主的偉大」；民眾黨主席黃國昌 坐鎮竹北，強調「未來四年民眾黨不會讓大家失望」。

這次選戰最大焦點在於台北市。國民黨候選人蔣萬安爭取連任，28日選前之夜在總統府前集結11萬民支持者；民進黨候選人沈伯洋選前取消造勢活動，以直播方式動員，同時在線網民超過40萬人。

台灣28日選出1萬1051名地方公職人員、涉及8906個選區，包括直轄市長與市議員、縣市長與縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等，選民總數為1957萬6028人。其中以六都最受矚目，尤其是台北市及新北市雙北戰況最為激烈。

藍綠白卯足全力衝刺

27日選前之夜，藍綠白陣營卯足全力衝刺。藍營「三子」盧秀燕、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜在雙北、台中兩地跑，盧秀燕針對她拍的影片「沉默之聲」再次喊話指「沉默不是沒有聲音，不發言也不代表沒有意見」，並高喊「拒絕霸凌與出征！拒喝光電水！」呼籲選民用選票證明民主偉大。

韓國瑜火力全開，指今年台北市長選舉是骯髒的一場選舉，全台灣95％以上的媒體、網路都在攻擊蔣萬安一個人，「一條白人牙膏完全被打成黑人牙膏」，這不是民主，並在台中金句噴發指「把選票爆炸出去」，呼籲支持者投票。

不少旅外僑民返回台灣投票。（特約記者許振輝／攝影）

掀起「洋流」的民進黨台北市長候選人沈伯洋，因封路爭議取消選前之夜，改辦「市民之夜」直播號召市民上線。賴清德跨區聲援沈伯洋，指受不公平的待遇，場所都被搶走。另外在新北助講時又提到「現場不僅有洋流，更是洋流慧聚」，呼籲選民投票完成最後一哩路。

雙北被視為一級戰區

藍綠都將雙北視為一級戰區，蔡英文在新北說，看到民進黨新北市長候選人蘇巧慧、沈伯洋這樣的新世代，就知道台灣的下一棒會比他們跑得更穩、走得更遠，成熟民主國家最重要是一棒接一棒，呼籲民眾用選票守護想要的生活。

國民黨主席鄭麗文則南下至新竹縣和彰化縣衝刺，她說，今年司法介入選舉的程度相當深，不只新竹還包括彰化及宜蘭。

黃國昌與民眾黨前主席柯文哲則齊聚竹北，替民眾黨竹北市長候選人邱臣遠催票。黃國昌強調，民眾黨過去幾年已建立說到做到的形象，與其他政黨合作時也秉持相同原則，懇請所有鄉親給民眾黨候選人一個機會。

這次選舉也同時舉辦「廢除非核家園」公投。

台北市長蔣萬安今天在凱道上舉行選前之夜，現場湧入萬名支持者塞滿景福門前，熱情支持者手拿國旗高喊「凍蒜」，現場相當熱鬧。（記者許正宏／攝影）