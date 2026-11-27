副總統蕭美琴今天上午由民進黨新北市長候選人蘇巧慧陪同前往永和區永平國小投開票所完成投票。(記者王長鼎／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 副總統蕭美琴在蘇巧慧陪同下完成投票，強調選票重要並呼籲民眾踴躍投票，也透露自己心情緊張又期待，盼投票平順順利。

台灣九合一選舉登場，副總統蕭美琴今天(28日)上午由民進黨 新北市長候選人蘇巧慧陪同前往永和區永平國小投開票所完成投票 後受訪表示，心情非常期待卻也有些緊張，並呼籲選民這張選票十分重要，務必踴躍出門投票。談及觀察到的投票意願，蕭美琴指出，一早看到許多民眾踴躍投票、珍惜手中一票，盼今日投票過程平順，大家都能順利投出心中人選。

針對媒體關心昨晚是否睡得好，蕭美琴透露，自己昨晚從中部返回大概10點半才回來，坦白說心情確實蠻緊張。不過她也表示，今天大家完成這項非常神聖的任務之後，終於有時間可以洗衣服、運動一下，藉此緩解一下心情，並抱持最好的期待，讓緊繃的神經稍作休息，以更從容的狀態面對一整天的行程安排。

被問及今天投票是否有帶什麼幸運小物來投票時，蕭美琴回應，自己今天帶了「三寶」，也就是身分證、投票通知單，還有印章。她也提到，從之前好像每次投完票如果要回家都會是做家事，今天看來也變成一個慣例，展現貼近日常生活的率真一面。

蕭美琴進一步分享，因為平常行程與事情比較多，其實有時候做家事也是一種療癒，更是平穩心情、重新調整的方式。對她而言，透過日常家務讓思緒沉澱，不僅能轉換忙碌節奏，也能在投票日這天幫助自己穩住心緒。

至於今天是否有特別跟委員加油一下，還是有說些什麼，蕭美琴表示，自己當然有她的期待，那也希望大家都很努力，也都可以看到自己想看到的結果。受訪尾聲她連聲向媒體說謝謝，氣氛顯得相當自然親切。

隨著投票時段展開，蕭美琴再次呼籲選民珍惜手中的這一票，在平順安穩的步調中順利投出自己想要的人，也盼望每一位認真付出的夥伴與選民，都能在投票結束後迎來心中所盼望的結果，共同見證這場民主歷程，讓公民參與的力量在今日充分展現。

副總統蕭美琴今天上午由民進黨新北市長候選人蘇巧慧陪同前往永和區永平國小投開票所完成投票。(記者王長鼎／攝影)

副總統蕭美琴今天上午由民進黨新北市長候選人蘇巧慧陪同前往永和區永平國小投開票所完成投票。(記者王長鼎／攝影)