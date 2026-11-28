國民黨新北市長候選人李四川（右三）27日晚在板橋舉辦選前之夜造勢晚會，太太蔡碧雲獻花。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 新北市長選戰進入最後衝刺，李四川與蘇巧慧分別在板橋舉辦選前之夜，藍綠陣營各自訴求經驗、接棒與清廉治理，並由多位重量級人物助講拉抬聲勢。

新北市長選情緊繃，國民黨候選人李四川 昨在板一辦選前之夜造勢，妻子蔡碧雲登台為丈夫打氣，在全場起鬨下獻吻，現場歡聲雷動。李四川細數262天選戰歷程，感謝一路相挺的新北市民，強調自己會用40年的經驗，在侯友宜 奠定的基礎上讓新北更好，並向選民喊話「有你那一票，我絕對會當選」。民進黨新北市長候選人蘇巧慧則在板橋第二體育場辦選前之夜，蘇說「蘇巧慧準備好了，新北隊也準備好了。」 民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）舉辦「新時代新市長」選前之夜，競選總部主委、賴清德總統（左）到場助陣。（記者黃義書／攝影）

北市長蔣萬安 登台助講訴求雙北共好，他說，新北沒時間讓新人摸索，沒有本錢讓任何人實驗，「李四川不會作秀，但是他會把每一個螺絲鎖緊。」蔣強調，新北是正在起飛的國際大都市，需要有豐富經驗、不需磨合、馬上能扛起責任的領導者，未來雙北之間只需川伯一通電話、一個眼神，兩人默契能讓雙北無縫接軌。

前中姐張淑娟感嘆四年前台北市長選舉期間遭不實爆料傷害，主持人洪孟楷喊話「我們用選票還張淑娟一個公道」。

台中市長盧秀燕因行程安排用影片輔選，她說，李四川也許不一定說得很動聽，但一定會把責任扛起來，一定會想辦法解決問題。新北請不要沉默，有人說這次投票是要投給自己想要的生活，就要清楚地展現想要的是一個沒有貪汙、沒有特權、沒有黑箱，國家的錢不會進到任何一個人、任何一個家族的口袋。

李四川說，只有市民有權決定由誰來帶領新北市，他在68歲這年紀決定出來選舉，希望讓年輕人知道，他與侯友宜都是從基層公務員做起，一步一腳印，只要願意努力，有一天也有機會為全國人口最多的城市服務。

賴清德總統、前總統蔡英文雙壓軸為蘇巧慧助講，賴重批國民黨過去沒把心放在新北，不是表現不好，就是作為競選總統跳板；還稱國民黨候選人李四川問題更嚴重，未經選舉洗禮，也不曾獨當一面，參選也是黨的安排，高喊「讓他退休不要勉強他。」