國民黨台中市長候選人江啟臣（右二）舉辦選前之夜，市長盧秀燕（左二）到場力挺。（記者黃仲裕／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台中市長選前之夜藍綠激戰，江啟臣與何欣純分別舉辦大型造勢，主打城市願景、中央合作與催出選票，力拚最後關頭勝出。

藍綠選前之夜台中對決，都邀來大咖助陣，台中市長盧秀燕 說，她花八年建設台中，要交棒給最好的、國民黨市長候選人江啟臣 ；江啟臣表示，要將台中打造成國際旗艦城市，呼籲「市民頭家」雇用他。行政院長卓榮泰說，讓民進黨市長候選人何欣純帶領台中，可與中央合作帶動發展；何欣純則承諾帶給台中市民想要的生活。 民進黨台中市長候選人何欣純日前在北屯舉行造勢活動，與民眾互動熱絡。(本報資料照片)

昨天是選戰最後一天，江啟臣攜妻劉姿伶合體，鎖定台中舊市區車隊掃街；何欣純從海線車掃到山城，把大台中掃一圈爭取支持。兩人最後都回到市區舉辦選前之夜。

江啟臣的南屯區13期重劃區造勢現場湧入5萬人。立法院長韓國瑜率先登場表示，他與江啟臣在立院搭檔三年，江學識豐富，還能接待國際外賓；韓說，台中市長要選有操守、國際觀，還要苦民所苦的江啟臣。

江啟臣表示，他全世界走透透，沒有地方能取代台中，要把台中打造成國際旗艦城市；然而，一座城市最怕政策反覆，「選錯人發展被耽誤，結果要自己承擔」，投票 日是他向市民應徵工作的日子，呼籲「頭家」雇用他。

盧秀燕壓軸站台說，她八年來建設台中，要交棒給可以放心的最佳人選江啟臣；賴清德總統曾說江啟臣若當選，會聽別人指揮，她向賴總統說「市民就是老闆」，江啟臣當選只會「以民為尊」，可以放心託付台中。

何欣純昨晚在圓滿戶外劇場舉辦選前之夜，2萬人座無虛席。卓榮泰站台表示，把何欣純送進市府，把江啟臣留在立法院。台中市去年爆發非洲豬瘟，現任的盧秀燕市府團隊行政效率不足，他呼籲，讓何欣純來帶領台中，與中央合作帶動發展。副總統蕭美琴壓軸帶來特製「戰貓飄帶」讚許何欣純有能力和使命來扛起新時代。

何欣純表示，大家要回來投票，才能改變城市；有個小女孩從波蘭返國投票，讓她眼眶紅了，她承諾會帶給台中市民想要的生活。