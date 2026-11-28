台北市長蔣萬安（右）選前之夜和妻子石舫亘合體，比出愛心甜蜜手勢。（記者曾原信／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安凱道選前之夜聚集大批年輕支持者並主打安定訴求，韓國瑜與藍營大咖到場助陣；沈伯洋則改採線上直播，妻女與賴總統現身，觀看數突破50萬。

台北市長蔣萬安 昨晚在凱道舉辦「光榮台北、團結向前」選前之夜，許多年輕人湧入，還有人寫明信片感謝蔣萬安守著台北人的用水，現場氣氛溫情；蔣萬安表示，台北已經大刀闊斧地發展，絕不能讓四年的努力歸零，更不能讓台北陷入巨大的不安和恐懼，「明天開始，希望的陽光就會照亮台北每一個角落」。民進黨 台北市長候選人沈伯洋 昨線上進行「市民之夜」，號稱直播破50萬人次觀看。

晚間七時登場前，凱道人潮已經蔓延到景福門，晚間9時20分左右，主辦單位宣布已突破15萬人，現場出現許多年輕面孔，有支持者直呼「這是凱道活動藍營最多年輕人的一次」。

藍營「三子」台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜和新北市長侯友宜到場，新北市長候選人李四川跨區站台。揭露北市府三擋翡翠水庫設光電板的「水庫阿姨」坐在搖滾區，主持人介紹時，現場響起熱烈歡呼。她說「希望大家為了水，再努力一個晚上，多拉票，為了我們的水，我們真的要感激蔣市長。」

韓國瑜說，今年台北市長選舉是一場骯髒的選舉，全台95%以上的媒體、網路全力攻擊蔣萬安一人，「一條白人牙膏完全被打成黑人牙膏，沒有這種選舉，這不是民主。」他說，今天台灣民主到了最危險的一刻，司法不當介入，媒體完全不公平，民調武器化，行政院長不副署。

韓國瑜指民進黨走向獨裁，讓他想到一棵樹長了果實，人吃了死掉，去罵那棵樹為什麼要長有毒的水果？「樹說，我怎麼知道我有毒啊？」民進黨政府就是這樣，「我們告訴他不能再往前走」，支持者、執政者卻說「我們怎麼知道在獨裁？我們也是愛台灣。」

蔣萬安壓軸進場表示，他要向沒有特定政黨色彩的市民朋友說，這幾個日子以來你們都很累了，因為有太多為了政治利益所製造的對立跟仇恨，也有太多不實的造謠跟抹黑，讓原本和平理性的台北不再平靜。

「我想要問一問，這真的是我們想要的台北嗎？」蔣萬安說，或許對政治厭倦，還在猶豫要投票嗎，但想想希望未來孩子要在什麼樣的環境成長、生活？這張選票超越黨派、超越藍綠，要投給專業與理性、安定與進步、正直與善良，向政治的紛擾與惡鬥說不，讓台北的一切回歸建設與服務的正軌。

沈伯洋因封路辦選前之夜引發民怨，改以線上直播，昨傍晚5時20分左右，支持者已聚集在北平東路競總前，拿著旗幟揮舞喊口號。沈伯洋請來洋流設計師、聽障花店老闆、競總成員等人對談，妻子曾心慧和女兒「小麻糬」也驚喜現身。沈感性說，「不是我推著大家，而是大家一起乘著洋流而行、乘風破浪不斷往前進；微弱的光會慢慢放大變亮。」 民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）27日晚與妻女進行「市民之夜」直播。（圖／翻攝自沈伯洋「市民之夜」YouTube）

曾心慧和女兒「小麻糬」登場時，直播人數突破40萬人次，「小麻糬」也不時靠在沈伯洋身上撒嬌。曾心慧說，常遇到小水滴說「小麻糬你爸爸很棒，他是英雄」，很謝謝大家一路上給超多溫暖。

賴總統在晚間約9時許也現身，他身穿法披並送上金桔茶、小熊餅乾當宵夜給沈伯洋，他說，昨晚本來是實體選前之夜，但交通緣故而當機立斷線上改為直播，這代表「沈伯洋一直把市民放在最優先。」