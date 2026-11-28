國民黨台北市長候選人蔣萬安（前）27日選前之夜在凱道舉辦「光榮台北 團結向前」勝選之夜晚會，致詞時分享4年市政成績，並呼籲支持者28日出門投票。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 首都市長選戰因辯論與社群攻防升溫，藍綠都視為牽動雙北與2028布局的關鍵戰役，勝負更將影響賴清德連任前景。

首都市長選戰關注熱度已達總統大選層級，選舉結果牽動台灣政治版圖，藍營若守住首都藍天，有望進一步穩住周邊縣市，甚至帶動中南部縣市，也證明藍白合是勝選公式，非綠陣營翻轉2028年總統大選機會大增；綠營若讓首都變綠地，不僅是跨越32年來的歷史首勝，更是賴總統爭取連任的關鍵基石。

原本全台選情都偏冷，如今返鄉投票人潮創歷史新高。回顧這場首都之戰，在洋流竄起後，綠營原本在Threads等社群有絕對空優，藍營處於挨打局面。

10月31日首都辯論會成關鍵分水嶺，不僅蔣萬安 的辯論表現讓聲量上揚，藍營大舉回防被暱稱為「小綠書」的Threads，扭轉社群劣勢，民眾黨創黨主席柯文哲合體蔣萬安力挺，更促成首都「藍白合」最後一哩路。

不過，沈伯洋的聲勢仍不墜，車掃都吸引數萬民眾相挺。兩人最後一個月高度熱戰，從兒虐、光電板、索羅斯和選前之夜場地，交戰到最後一刻。 專家分析，台灣28日的選舉也是對賴清德總統（左）執政兩年的檢驗。圖為賴清德在沈伯洋（右）直播中送給沈「小水滴寶劍」（圖／取自沈伯洋直播）

藍營猛攻中央三度詢問在翡翠水庫裝光電板，也掀起台南烏山頭水庫布滿光電板疑慮，國民黨 候選人謝龍介一路緊咬民進黨 候選人陳亭妃；沈伯洋取消選前之夜，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆馬上喊出要辦「隆洋之夜」，藉此讓洋流外溢到高雄。

對藍營而言，首都不僅要守下，蔣萬安氣勢也不能輸，尤其新北位於海景第一排，首都之戰共伴效應牽動國民黨候選人李四川，守下雙北，2028年才有望重返執政。

綠營府院黨大軍全力加持「洋流」，撒下龐大資源，若拿下藍綠單獨對決的歷史首勝，翻轉濁水溪以北的藍大於綠版圖，兼任黨主席的賴總統不僅黨內初選無人可匹敵，連任之路也可望更順暢。