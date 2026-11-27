李四川投下市長選票。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣九合一選舉投票日，李四川在侯友宜陪同下前往板橋海山國小投票，並表示昨晚睡得很好，稍後將前往競辦等待開票結果。

今天(28日)是台灣九合一選舉投票 日，新北市長候選人李四川 今天上午由新北市長侯友宜 陪同至板橋海山國小投票。李四川投票後受訪時表示，昨天雖然到1點才睡，但是一躺下去30秒就睡著了，精神跟心情都很好。待會將買些東西前往競辦等待開票結果。

國民黨新北市長候選人李四川今天上午9時現身板橋海山國小投票所，新北市長侯友宜陪同李四川一起步入海山國小，李四川隨後排隊進入投票所內，在選務人員核對身分後領取選票並圈票，最後將選票投入票匭完成這次投票。

被問及今天有沒有帶什麼幸運小物隨身，李四川笑著說並沒有帶幸運小物，只有出門時太太給我擁抱及加油，給我安心。昨天雖然到1點才休息，但是躺下去30秒就睡著了，現在精神及心情都相當好。

陪同李四川投票的侯友宜表示，今天一早起來看天氣非常的好，看到市民朋友踴躍的出來投票，我的心情非常的愉悅，也希望在民主選舉的過程中，大家踴躍出來投票，希望選舉一切能夠順利平安。謝謝大家。

板橋海山國小投開票所一早就湧進許多民眾排隊投票。(記者黃子騰／攝影)

李四川笑稱昨晚30秒就睡著。(記者黃子騰／攝影)