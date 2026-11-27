蔣萬安今天一身輕鬆的牛仔褲出門投票，他也透露，今天出門前，「小朋友就給我一個大大的擁抱，跟我說加油。」他就是一個愉快的心情來投票，今天天氣很好，也出太陽，也呼籲大家出門投票，行使公民權利。(記者林麗玉／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長蔣萬安在九合一選舉投票日獨自前往投票，強調心情愉快、天氣很好，也提到昨晚宵夜的泡麵醬瓜已經吃完。

今天(28日)台灣九合一選舉投票 日，台北市長蔣萬安 今早8時30分自己一個人到中山區永安國小投票所投票，儘管昨晚太太石舫亘一同參加選前之夜，還一同開加映場開箱兩人晚上吃宵夜，不過今早投票，蔣萬安身邊並無太太一同來投票，對於今天的心情？蔣萬安說，「今天心情很好，昨天睡得很飽。」

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蔣萬安今天一身輕鬆的牛仔褲出門投票，他也透露，今天出門前，「小朋友就給我一個大大的擁抱，跟我說加油。」他就是一個愉快的心情來投票，今天天氣很好，也出太陽，也呼籲大家出門投票，行使公民權利。

由於昨天選前之夜後與太太加映場開箱吃宵夜，吸引百萬網友點閱，甚至還有網友驚訝，蔣萬安的宵夜，比他們還簡單？蔣萬安說，其實累了一天，晚上回到家，能跟太太吃一碗熱呼呼的泡麵，是很幸福的一件事情。媒體也問蔣，網友稱醬瓜沒吃完會臭酸？蔣萬安說，昨天真的是餓了，所以吃完了。

投完票之後，蔣也透露，等一下也許就帶著太太、孩子吃一個早午餐，到旁邊的公園跑跑，把握今天的好天氣，我看目前好像來投票人蠻多，感覺大家也感受到今天天氣很好，把握今天的好天氣。

對於今天的投票所動線，蔣說，目前動線都還可以，他來這邊投票很多使，對這邊的動線還蠻熟悉，看整個狀況都還蠻好。

投完票之後，蔣萬安也透露，等一下也許就帶著太太、孩子吃一個早午餐，到旁邊的公園跑跑，把握今天的好天氣，我看目前好像來投票人蠻多，感覺大家也感受到今天天氣很好，把握今天的好天氣。(記者林麗玉／攝影)

蔣萬安今天一身輕鬆的牛仔褲出門投票，他也透露，今天出門前，「小朋友就給我一個大大的擁抱，跟我說加油。」他就是一個愉快的心情來投票，今天天氣很好，也出太陽，也呼籲大家出門投票，行使公民權利。(記者林麗玉／攝影)