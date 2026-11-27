蔡康永再次發表自己的心情。(摘自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永在九合一選舉前夕於臉書發文，以「想去的地方」談面對羞辱與傷害的心境，未直接表態卻引發網友熱烈聯想與討論。

台灣九合一選舉明（28日）登場，主持人蔡康永 近日接連以「沒道理矇眼去吃屎」等犀利言論引發外界關注，更遭陳鴻隔空開砲有公主病。選前倒數一天，蔡康永今（27日）再度透過社群平台發聲，分享一段耐人尋味的文字，並詢問網友「你們有想去的地方嗎」，未直接點名特定人物或事件，卻引發大批網友聯想，留言區迅速湧入熱烈討論，一小時已破3萬人按讚。

蔡康永今在臉書貼出一張深紅底色、白字呈現的圖卡，寫下：「如果沒有想去的地方，一切就可能是羞辱和傷害；如果有想去的地方，那一切就只是過程。」最後再以「你們有想去的地方嗎？」作結，簡短文字延續他一貫充滿哲思的風格，也因發布時間正值選前一天，加上蔡英文 和沈伯洋前天剛合體直播，因此格外耐人尋味。

貼文曝光後，網友紛紛在留言區分享心中的期待，激動留言「看懂了就哭了」。也有人直接將文字與明日選舉連結，寫下「一切只是過程，出來投，一定贏」、「我有想去的地方，我討厭羞辱及傷害」、「我想去的地方是講政策、只為人民著想，沒有抹黑謾罵的地方」、「我們想去充滿希望、快樂、善良的地方」。蔡康永一段未明確表態的文字，在選前敏感時刻引發不同解讀，也讓網友藉由留言寫下對未來的期許。

蔡康永再次發表自己的心情。(摘自臉書)