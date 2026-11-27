黑白集／超奇葩的實力觀 讓青鳥與小水滴只能輕飄飄
文章以沈伯洋獲外國基金資助為引子，批評其對經費用途交代不清，並延伸指責台灣社會常以意識形態看待兩岸與國際實力，忽略現實差距。
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文章以沈伯洋獲外國基金資助為引子，批評其對經費用途交代不清，並延伸指責台灣社會常以意識形態看待兩岸與國際實力，忽略現實差距。
沈伯洋從「金融巨鱷」索羅斯的開放社會基金會拿了四千多萬（台幣），各方質疑：這些錢用到哪裡？他卻雞同鴨講，吹自己能申請到很多經費，是他「實力很好」。這句話，顯示他起碼知道，這世上有個東西叫「實力」！
能申請到補助經費，跟實力未必有多大關係，可能只是懂門道，或者話術包裝得漂亮。大家擔心的是：這些錢是否像馬斯克所說，是索羅斯那台「貪腐與利益輸送機器」直接發包，讓他幹些別人不想幹的髒活？
說起實力，最近黃仁勳被人倒台，只花11天就班師回朝。這是因為AI算力帝國的每一根支柱都在他的腦中，那是無可搖撼的科技實力。剛結束的美中俄峰會，由中國作東搭建平台，美俄都甘心坐到深圳的桌上，這是雄厚的地緣實力。
台灣看「實力」，卻常雙標。談到台積電的晶圓製造能力就說是舉世無匹，說起華為產品就都是工業垃圾；提及解放軍的實力，便是妥妥的繡花枕頭。至於三巨頭峰會，當然只能給出「象徵大於實質」的負評了。
這些超奇葩的實力觀，讓青鳥與小水滴永遠輕飄飄，以為洋流不但可以淹沒台北，還能沖垮北京。拜沈麾下的黑熊網軍所賜，台灣人藐視對岸實力的瘋度，連日本極右翼都得甘拜下風。
問題是，實力是物理的，不是唯心論；別等到吃了拳頭，才知道別人的實力能令人顫抖。（轉載自聯合報）
作者主要質疑沈伯洋從索羅斯的開放社會基金會拿到4,000多萬台幣後，沒有清楚說明這筆經費實際用到哪裡，反而以「實力很好」回應外界疑問。 作者認為，能申請到補助經費不一定代表真有實力，可能只是熟悉申請門道，或善於用話術包裝自己，因此不能直接把拿到資助等同於能力強。 文章批評台灣社會常以雙重標準看待實力，對台積電、華為、解放軍與中美俄峰會的判斷帶有偏見，低估對手、忽視現實，容易形成輕飄飄的認知。
精華 FAQ
作者主要質疑沈伯洋從索羅斯的開放社會基金會拿到4,000多萬台幣後，沒有清楚說明這筆經費實際用到哪裡，反而以「實力很好」回應外界疑問。
作者認為，能申請到補助經費不一定代表真有實力，可能只是熟悉申請門道，或善於用話術包裝自己，因此不能直接把拿到資助等同於能力強。
文章批評台灣社會常以雙重標準看待實力，對台積電、華為、解放軍與中美俄峰會的判斷帶有偏見，低估對手、忽視現實，容易形成輕飄飄的認知。
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