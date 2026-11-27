民進黨台北市長候選人沈伯洋取消選前之夜活動，引發青鳥側翼出征蔣團隊；藍營則質疑，搭舞台為何要3天。圖為沈伯洋26日掃街，支持者熱情相挺。（記者張文玠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋因選前之夜舞台布置需封路3天引發民怨，最後取消實體活動後又遭藍白陣營批評甩鍋蔣萬安，爭議聚焦在決策失當與交通影響。

民進黨台北市長候選人沈伯洋 選前之夜場地布置需封路三天，引爆民怨，前夜宣布取消實體活動，大批青鳥側翼出征市長蔣萬安 。蔣萬安競辦總幹事羅智強、執行總幹事徐巧芯昨表示，問題根本不在場地，而是為何需要花三天搭設舞台。民眾黨主席黃國昌 更嗆，釀成民怨才緊急喊卡，凸顯決策荒腔走板。

沈伯洋前晚表示，選前之夜最後只能用仁愛路，卻因市府廣場一側不能用，舞台須封路較長才能做，但評估交通會回堵，不只信義區，可能連大安區都受影響，所以喊停。「我沒有怪蔣萬安，他不要自己跳進去那個位置。」

綠營支持者湧入蔣萬安臉書洗版，徐巧芯直言非常委屈，也覺得不太舒服，「明明下決定是你們，引發民怨是你們，錯的全都是蔣萬安，全部是別人」。她說，蔣陣營選前之夜今天凌晨才架舞台，仁愛路路幅比凱道窄怎需三天？能力不足可以反省檢討，引發民怨就推給A推給B推給C，很難讓大家相信你在選台北市長。

民眾黨主席黃國昌說，他第一次看到選前之夜要封路三天，釀成民怨才緊急喊卡，爭議在於為何封路這麼久，卻出征蔣萬安、甩鍋怪別人，「自己能力有問題、思慮欠周，不要裝被害者。」創黨主席柯文哲也說，仁愛路封路相當擾民。

國民黨北市議員楊植斗說，「總不會是蔣萬安逼你封四天的路吧？」國民黨立委陳菁徽諷刺，沈伯洋就是巨嬰，場地搶輸、活動搞砸、民怨四起，怪東怪西。

沈伯洋緊急取消選前之夜，凸顯經驗不足、沒有備案和不懂首都交通等三大失誤，綠營和側翼卻集體塑造沈伯洋「政治受虐兒」形象，千錯萬錯都是市長蔣萬安的錯，果真是「認知作戰」高手。

四年前市長選舉，由陳時中陣營搶到凱道及北平東路，陳時中陣營總幹事吳思瑤還反酸「下次請早」，如今蔣陣營非常「聽話」，選前之夜火速搶到凱道、市府路等地；而沈陣營最後為搭建大舞台，執意要在交通要道仁愛路四段封路多日，市民前晚下班大塞車，還有救護車受阻，引爆民怨。沈伯洋二度道歉後取消，卻反手把鍋甩到乖乖按照遊戲規則搶場地的蔣萬安，側翼再度瘋狂出征蔣。

沈伯洋「加碼」說北平東路25、26日場地被搶走，光搶到27日沒法搭建舞台，卻被火速打臉，包括前總統蔡英文等藍綠白政治人物辦造勢都能一日搭好舞台，為何大家都能，唯獨沈伯洋不能？

綠營營造沈伯洋「政治受虐兒」非首遭，沈電視辯論會準備明顯不足，綠營怪罪TVBS洩題給蔣萬安，逼得T台主管公布LINE截圖，證明兩方陣營都是同步拿到媒體提問的題目。

今年選前之夜場地早在一個月前，藍綠就已確認，這段時間沈卻毫無備案，凸顯做事毫無章法，青鳥再繼續護航，恐怕當不了政治受虐兒，反淪為北市新黨議員侯漢廷口中的政治巨嬰，如何擘畫首都願景？