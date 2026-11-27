各黨嚴防選前奧步操弄選舉結果，行政院長卓榮泰也指示選務單位，全面檢視相關因應作為，嚴防資安攻擊，確保順利完成選舉。圖為選舉投票示意圖。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 九合一選舉前夕，藍白綠陣營紛紛成立律師與選務聯防機制防範奧步；卓榮泰則指示強化資安與投票安全，嚴防假訊息與突發事件影響選情。

九合一選舉明天登場，各黨繃緊神經，嚴防奧步操弄選舉，國民黨 立院黨團日前已成立「反奧步法律顧問團」，高雄市長候選人柯志恩競辦昨也成立律師顧問團防抹黑造謠；民眾黨 則宣布投票日當天成立選務聯防小組，整合黨務協調與法律專業人士，掌握全台選務狀況。

行政院長卓榮泰 昨天也指示選務單位，全面檢視相關因應作為，務必確保當日投票秩序、候選人相關人身安全。他說，政府預期資安攻擊會持續發生，請數位發展部、中選會和地方選委會保持聯繫，進行必要處置。面對科技進化，選舉過程也面臨不同挑戰，希望藉由相關部會在技術、人力等方面的合作，呈現一次最公平、最完整的選舉，深化我國民主政治。

「每逢選舉必奧步。」立委羅智強說，選前突發事件，即使日後獲得澄清，對選情已造成影響。

國民黨提醒，台灣在幾次選舉前都會出現重大訊息，希望大家不輕信，也要避免少數惡劣的司法檢調人員濫用權力配合政治辦案。

黨內人士表示，從綠營過往選舉套路來看，難保選前會不會使出奧步，加上假訊息可能來自AI及網軍造假、反串，呼籲支持者對突發或可疑消息務必廣泛求證，等待當事陣營說明，慎防認知作戰。

民眾黨昨天表示，為因應投開票當天各地可能發生的突發狀況，民眾黨秘書長周榆修、發言人張彤及律師賴苡安將在中央黨部建立選務聯防小組，整合黨務協調及法律專業，即時與地方黨部、候選人團隊保持密切聯繫，掌握全台各地選務狀況。

民眾黨指出，對於投票當日可能發生的突發事件、未經查證的指控及爭議訊息，均須提高警覺，任何突發狀況都可能造成難以補救的影響，要確保各地狀況能在第一時間獲得妥善處理。

過去選前包括1998年高雄市長候選人吳敦義「錄音帶事件」，雖然事後證明偽造，卻造成吳連任失敗；2006年高雄市長選舉投票日前夕，國民黨候選人黃俊英被傳「走路工事件」，黃後來落敗。

柯志恩競辦昨成立律師顧問團，競辦表示，選前奧步操弄一夕翻盤，這種「先抹黑、硬栽贓」、「選前出賤招、選後沒代誌」的選舉歪風，國人深惡痛絕。選前到開票日若有違法抹黑、爭議或投開票疑慮，將全程蒐證因應。

柯競辦表示，為捍衛選舉的公平正義，已邀專業律師組成高規格法律防線，對可能出現深偽影音、不實黑函等，律師團24小時監控，蒐證後即刻提告；投開票全程盯場，一旦發現爭議，律師會立即到場應變、聲請保全證據。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆表示，競總已進駐律師團，選前48小時加強戒備，有不法行為即刻報案，並採取司法行動。