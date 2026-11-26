民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）、國民黨新北市長候選人李四川（右）25日都出席浮洲歡子園福德宮團拜，兩人見面時先握手。（記者曾原信／攝影）

選前倒數，新北市長選情拉鋸，國民黨李四川 與民進黨蘇巧慧昨都鎖定「搖擺區」板橋搶票。李四川再批蘇對曠世案迄今說謊10次仍未交代清楚，質疑性侵犯假釋申請為何在蘇辦致電後即通過；蘇巧慧稱曠世案已解釋多次，假釋案也未關說，社會自有公評，可供檢驗。

李四川昨一早先參加板橋歡子園福德宮保儀大夫遶境祈安活動，和蘇巧慧同台，兩人面帶笑容握手致意。隨後李由雲林縣長張麗善陪同至三重、五股、泰山、新莊，爭取號稱有80萬人口的雲林同鄉會支持；下午新北市長侯友宜 第八度陪同。蘇巧慧則轉往中和，結合小雞進攻藍營票倉，再回防本命區土城、樹林。

對蘇巧慧前天稱「可直通行政院長卓榮泰」，李四川說，卓說蘇爭取經費是「坐直達車」，可能直達車窗戶「關很緊」，從長者健保補助、新北捷運補助款或財劃法增加預算等，都沒聽到新北市民的聲音，只有蘇家爭取補助投資時才直達；他呼籲卓榮泰應讓所有市民聲音傳達到，「行政院長不是蘇巧慧一人的」。

蘇巧慧重申，妹妹並非曠世智能公司負責人，劉姓負責人依法申請投資，社會自有公評，都可檢驗，選戰僅剩最後幾天，應回歸政見。