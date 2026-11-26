國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩的李姓助理25日自拍影片首度發聲。（圖／徐欣瑩競辦提供）

AI摘要 文章摘要整理： 徐欣瑩陣營指控新竹檢警搜索、扣押與偵訊違法並疑似洩密，檢警則回應全程依法且有錄音錄影，雙方就程序正當性與是否涉政治干預爆發激烈攻防。

國民黨 新竹縣長候選人徐欣瑩競選辦公室李姓女助理被控非法散布性影像，日前遭檢警搜索。李姓助理昨親自錄製影片，指控警方搜索、扣押與案件無關的筆電，做筆錄、開庭期間沒有律師陪同。李女並否認散布民進黨 竹北市長候選人曾聖凱不雅影片，還指控從地檢署返家途中聽見檢警說「消息可以放給媒體了」。

徐欣瑩因絕食抗議被送醫住院，競辦怒批，檢警媒淪民進黨國家機器政治打手，恐涉及意圖使人不當選，徐委託律師關治維昨下午赴台北地檢署按鈴告發新竹檢警及曾聖凱涉意圖使人不當選，並要求查明對手鄭朝方團隊是否涉入。對於有媒體刊出助理「坦承散布」或「已認罪」報導，競辦也要求盡速分案，立即保全警方勤務相關影音紀錄，釐清是否洩密或複製選務資料。

國民黨文傳會主委陳以信要求法務部應徹查，並點名法務部長鄭銘謙下台負責、行政院長卓榮泰公開道歉。

李姓女助理被控非法散布性影像，新竹檢方20日晚原諭知10萬元（台幣，約3011美元）交保，李女因覓保無著，檢方改諭知限制住居。時隔4天，李自錄影片說明遭搜索經過表示，事發當天刑警大隊派十多人到她住處搜索，除扣押個人筆電及手機，隨後又將她帶往競選辦公室，扣押多台與案情無關的筆電及硬碟。過程中，有警員表示筆電內容是選務，與案情無關，另名警員卻說「沒關係，全部都扣押走」。

李姓助理指出，抵達刑警大隊後，原本想趴著休息等待律師，卻遭警員告知「不能睡覺、不能閉眼睛」，並被告知等待律師的時間只有4小時，最終在沒有律師陪同下製作筆錄，隨後被送往新竹地檢署，同樣在沒有律師陪同下接受偵訊。

李姓助理提到，檢警送她返家途中，她聽見坐在副駕駛座、疑似指揮官的人員透過手機說「消息可以放給媒體了」。回到家，她的家人說，自由時報及鏡週刊已經刊登，且鏡週刊直接公開她的名字，稱她涉嫌製造製作影片，連地檢署送她回家的時間點都寫得很詳細。

國民黨文傳會主委陳以信依李女自述的事件發生順序，列出15項重大問題，包括搜索扣押階段嚴重違反比例原則、超出偵查必要範圍；刑警大隊偵訊階段故意造成當事人身心疲勞、辯護權未受充分保障；地檢署偵訊階段存在不正訊問疑慮；更嚴重違反偵查不公開原則，侵害無罪推定等。

陳以信說，司法必須嚴守中立，國家公權力絕不能淪為選舉工具；面對如此嚴重的司法程序爭議，鄭銘謙應立即下台負責，卓榮泰應公開向李女、徐欣瑩及人民道歉。

針對徐欣瑩李姓助理的指控，新竹縣警察局昨表示，扣押設備與案情有關，且絕未對媒體發布消息，全程有錄音錄影為證；新竹地檢署聲明強調，李女起初表示無須委任律師，程序均依法辦理。

徐欣瑩昨委託律師赴台北地檢署，告發新竹檢警涉嫌洩密罪，另控告民進黨竹北市長候選人曾聖凱涉違選罷法意圖使人不當選。曾聖凱團隊表示，今天將統一回覆。

新竹縣警察局指出，此案涉及透過網路社群散布性影像及圖片，員警在搜索地點發現桌上型電腦與李女共用雲端硬碟，筆記型電腦則存有多筆網路帳號資料，認定相關設備與案情有關，告知李女後予以扣押。

縣警局指出，刑警大隊20日下午5時許製作筆錄期間，員警協助李女聯繫友人、委任律師未果，李女也在員警詢問後表示不需要法律扶助律師，經同意不再等待律師，晚上近7時才繼續製作筆錄，全程均有錄音、錄影。

至於李女指控警方洩密，縣警局澄清，送返李女途中，刑警大隊長致電在新竹地檢署的竹北分局偵查隊長，請其向地檢署外等候的徐姓候選人團隊轉達，李女已由警方送返住處。警方強調，絕非下指示對媒體發布消息，車內全程有錄音錄影。