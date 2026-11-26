基隆市長候選人謝國樑25日由立委王鴻薇陪同車隊掃街拜票，沿途支持者熱情相挺。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

AI摘要 文章摘要整理： 王鴻薇陪同謝國樑掃街時，集中火力質疑童子瑋論文抄襲爭議，謝國樑與王都要求童說清楚；童陣營則不回應，持續以漁業政見與賴清德催票力拚選戰。

民進黨 基隆市長候選人童子瑋近日深陷論文抄襲爭議，昨國民黨 立委王鴻薇陪同市長謝國樑掃街拜票，王質疑說，外界稱童子瑋是「林智堅 2.0」他不敢回應，民進黨上上下下沒人敢幫童背書，是否也懷疑童子瑋論文有抄襲，童子瑋至今不說明白就是失信於民。童子瑋陣營昨表示「不回應」。

謝國樑表示，王鴻薇在2022年揭發新竹市長林智堅論文抄襲事件，今天回到基隆家鄉除了幫他加油打氣，更是要尋找真相。

王鴻薇說，童子瑋被爆論文抄襲中國大陸，相似度達42%以上，民眾黨國家治理學院主任翟本喬也稱童的論文跟同門師兄論文相似度達27.5%，每個章節都在抄，外界才會問「童子瑋是林智堅2.0嗎？」就連賴清德總統和前總統蔡英文站台，也不敢幫他的論文背書，是不是連民進黨都懷疑童的論文抄襲。

王鴻薇呼籲童子瑋趕快說清楚，別想繼續打混，以為到投票後就沒人追究，若候選人誠信有問題，如何做好市長工作，希望基隆市民選出最有誠信的市長。

童子瑋昨由基隆區漁會理事長陪同在中正區掃街，他表示基隆靠海而生，未來將扮演基隆漁業的銷售員，協助在地漁產品拓展市場，讓漁業蓬勃發展。

童子瑋的表叔賴清德總統則以台語錄製催票語音，向基隆市民推薦童子瑋，指童從小在慶安宮廟埕長大，深受祖父童永影響，呼籲基隆鄉親給在地年輕人一個機會。童子瑋則感謝賴總統一路以來的關心與肯定，選前最後階段還特別錄製語音替他催票，讓他非常感動。