台中交鋒藍綠大咖盡出 何欣純打總統牌 江啟臣雙子陪車掃
台中市長選戰倒數，何欣純與江啟臣分別借助總統級與藍營大咖助陣，雙方圍繞市政成績、區域發展與中央合作激烈交鋒。
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台中市長選戰倒數，何欣純與江啟臣分別借助總統級與藍營大咖助陣，雙方圍繞市政成績、區域發展與中央合作激烈交鋒。
台中市長選戰倒數，藍綠隔空交鋒。民進黨候選人何欣純昨打出「雙總統牌」，前總統蔡英文下午陪同豐原車掃，晚間賴清德總統站台北屯「台中團結之夜」，賴點名批台中市長盧秀燕8年任內留下許多問題，應換黨執政；國民黨候選人江啟臣則由立法院長韓國瑜、盧秀燕陪同車掃，盧坦言「選情非常緊急」，江強調對選情有充分信心。
江啟臣推出「禿子、燕子挺大鼻子」車掃，除韓國瑜、盧秀燕陪同，嘉義市長黃敏惠也專程送來祝福，從西屯出發，接續掃過北屯、潭子等地，展現藍營大咖合體的氣勢。盧秀燕車掃途中更向支持者喊話：「選情非常緊急。這個區就給你們了。」她強調，江啟臣若當選，將延續老人健保補助，公車也會繼續免費，呼籲支持者協助宣傳。
江啟臣表示，對選情有充分信心，他也以區域發展為訴求表示，「只要台中好，中部也一定會更好」，將台中選舉拉高到中部生活圈共同發展的層次。他並預告周五選前之夜，韓國瑜還會再來台中，與盧秀燕一起力挺。
對於何欣純打出「雙總統牌」，盧秀燕則回應，江啟臣最大的王牌「比總統還大的就是人民」，「市民才是頭家，市民才是老闆、王牌」。她坦言這次選舉非常激烈，自己身兼多個競選團隊主委，最後階段將請假兩天，全心投入輔選，希望讓好的人才脫穎而出。
何欣純昨下午前往江啟臣本命區豐原車掃，蔡英文全程陪同。賴清德晚間出席「台中團結之夜」表示，台中市是全台人口第二多的都市，條件非常好，但盧秀燕八年任內留下許多問題，「應該要換黨執政」。他也將市長選舉與立法院席次連結，指江啟臣是現任立院副院長，若離開立法院，「新的副院長就是花蓮的傅崐萁，這樣好嗎？」
行政院長卓榮泰也提出台中選舉三項意義：台中需要有效率、務實的市長，也需要與中央密切合作，打造中部精密智慧新核心，推動機器人、無人機及產業創新中心。他並以去年非洲豬瘟禁宰造成損失為例，質疑市府資料掌握不足，強調地方治理須貼近基層產業、兼顧各年齡層需求。
何欣純提到20日「洋流慧聚」活動後，中捷單日運量創下7萬6000人次新高，強調捷運路網建設重要，若當選，將讓捷運建設效率拚第一。她也提出涵蓋兒少、青年及長輩的「六心社福政策」，再次澄清沒有當選後取消老人健保補助的問題。
何欣純主打「雙總統牌」，由前總統蔡英文陪同豐原車掃，晚間再由賴清德總統出席台中團結之夜，借重中央重量級人物帶動聲勢。 江啟臣車掃由韓國瑜、盧秀燕陪同，嘉義市長黃敏惠也送上祝福，強調台中好、中部就會更好，主打區域共同發展與藍營團結氣勢。 賴清德批評盧秀燕8年任內留下許多問題，主張台中應換黨執政；卓榮泰則強調要與中央密切合作，推動智慧新核心與產業創新，何欣純也提出捷運與六心社福政策。
精華 FAQ
何欣純主打「雙總統牌」，由前總統蔡英文陪同豐原車掃，晚間再由賴清德總統出席台中團結之夜，借重中央重量級人物帶動聲勢。
江啟臣車掃由韓國瑜、盧秀燕陪同，嘉義市長黃敏惠也送上祝福，強調台中好、中部就會更好，主打區域共同發展與藍營團結氣勢。
賴清德批評盧秀燕8年任內留下許多問題，主張台中應換黨執政；卓榮泰則強調要與中央密切合作，推動智慧新核心與產業創新，何欣純也提出捷運與六心社福政策。
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