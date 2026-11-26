民進黨台中市長候選人何欣純26日到水湳市場掃街拜票，支持者爭相握手、簽名、合影。（記者趙容萱／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台中市長選戰倒數，何欣純與江啟臣分別借助總統級與藍營大咖助陣，雙方圍繞市政成績、區域發展與中央合作激烈交鋒。

台中市長選戰倒數，藍綠隔空交鋒。民進黨候選人何欣純昨打出「雙總統牌」，前總統蔡英文下午陪同豐原車掃，晚間賴清德總統站台北屯「台中團結之夜」，賴點名批台中市長盧秀燕 8年任內留下許多問題，應換黨執政；國民黨候選人江啟臣 則由立法院長韓國瑜 、盧秀燕陪同車掃，盧坦言「選情非常緊急」，江強調對選情有充分信心。

江啟臣推出「禿子、燕子挺大鼻子」車掃，除韓國瑜、盧秀燕陪同，嘉義市長黃敏惠也專程送來祝福，從西屯出發，接續掃過北屯、潭子等地，展現藍營大咖合體的氣勢。盧秀燕車掃途中更向支持者喊話：「選情非常緊急。這個區就給你們了。」她強調，江啟臣若當選，將延續老人健保補助，公車也會繼續免費，呼籲支持者協助宣傳。

江啟臣表示，對選情有充分信心，他也以區域發展為訴求表示，「只要台中好，中部也一定會更好」，將台中選舉拉高到中部生活圈共同發展的層次。他並預告周五選前之夜，韓國瑜還會再來台中，與盧秀燕一起力挺。

對於何欣純打出「雙總統牌」，盧秀燕則回應，江啟臣最大的王牌「比總統還大的就是人民」，「市民才是頭家，市民才是老闆、王牌」。她坦言這次選舉非常激烈，自己身兼多個競選團隊主委，最後階段將請假兩天，全心投入輔選，希望讓好的人才脫穎而出。

何欣純昨下午前往江啟臣本命區豐原車掃，蔡英文全程陪同。賴清德晚間出席「台中團結之夜」表示，台中市是全台人口第二多的都市，條件非常好，但盧秀燕八年任內留下許多問題，「應該要換黨執政」。他也將市長選舉與立法院席次連結，指江啟臣是現任立院副院長，若離開立法院，「新的副院長就是花蓮的傅崐萁，這樣好嗎？」

行政院長卓榮泰也提出台中選舉三項意義：台中需要有效率、務實的市長，也需要與中央密切合作，打造中部精密智慧新核心，推動機器人、無人機及產業創新中心。他並以去年非洲豬瘟禁宰造成損失為例，質疑市府資料掌握不足，強調地方治理須貼近基層產業、兼顧各年齡層需求。

何欣純提到20日「洋流慧聚」活動後，中捷單日運量創下7萬6000人次新高，強調捷運路網建設重要，若當選，將讓捷運建設效率拚第一。她也提出涵蓋兒少、青年及長輩的「六心社福政策」，再次澄清沒有當選後取消老人健保補助的問題。

盧秀燕（右）全力輔選，26日上午在台中陪江啟臣（中）車掃，下午要到桃園和桃園市長張善政車掃，晚上還要北上參加基隆市長謝國樑造勢晚會。（記者陳敬丰／攝影）