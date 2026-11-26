民進黨台北市長候選人沈伯洋原先規畫27日要在議會、市府前舉辦選前之夜活動，但沈深夜突然在社群發文指出經過開會討論，還是無法解決交通問題，決定取消市民之夜，連夜將舞台拆掉。（記者余承翰／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋原訂的選前之夜因需封路4天、衝擊周邊交通而引發民怨，最後決定取消並拆除舞台，改再討論其他活動形式。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 原先規畫27日要在北市議會前舉辦選前之夜活動，因提前4天封路引發民怨，昨晚宣布取消，連夜拆掉舞台，他也預告，用什麼形式舉辦選前活動還在討論。

沈伯洋原定選前之夜在台北市議會前舉行「市民之夜」，昨天開始針對周邊路段進行四階段交通管制，為期長達四天，因周邊連接重要道路，封路四天也引發民怨。

昨日下班尖峰也造成仁愛路、忠孝東路靠近市府附近擁塞車流，不少車輛欲從松壽路轉入仁愛路，發現被管制只能被引導至市府路，此外，忠孝東路無法轉入逸仙路，不少客運原先要從忠孝東路右轉進逸仙路繞至台北轉運站，都被迫臨時要改道，藍營議員痛批沈團隊沒有考慮市民上下班交通需求，「沒看過有人這樣借路」。

沈伯洋深夜在舞台前錄製影片表示，因為這次要辦市民之夜，就是「選前之夜」凱道被借走、市府路被借走、市府廣場不給借、北平東路也被借走，最後選定仁愛路這個地方，整個舞台必須要封路才有辦法做。他在選舉過程中也一直希望交通能夠順暢。就決定昨天就把舞台拆掉，就不辦選前之夜了，不辦這個市民之夜。

沈伯洋表示，很多人可能期待有驚喜，會繼續開會，看一下要用什麼樣的形式來舉辦選前活動。

前總統蔡英文也在沈社群下方留言表示，大家不要難過，決定去參加沈伯洋的直播，跟大家見面。賴清德總統昨也發文表示，取消選前市民之夜，是最睿智最勇敢的決定。