沈伯洋封路惹民怨 取消選前「市民之夜」
沈伯洋原訂的選前之夜因需封路4天、衝擊周邊交通而引發民怨，最後決定取消並拆除舞台，改再討論其他活動形式。
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沈伯洋原訂的選前之夜因需封路4天、衝擊周邊交通而引發民怨，最後決定取消並拆除舞台，改再討論其他活動形式。
民進黨台北市長候選人沈伯洋原先規畫27日要在北市議會前舉辦選前之夜活動，因提前4天封路引發民怨，昨晚宣布取消，連夜拆掉舞台，他也預告，用什麼形式舉辦選前活動還在討論。
沈伯洋原定選前之夜在台北市議會前舉行「市民之夜」，昨天開始針對周邊路段進行四階段交通管制，為期長達四天，因周邊連接重要道路，封路四天也引發民怨。
昨日下班尖峰也造成仁愛路、忠孝東路靠近市府附近擁塞車流，不少車輛欲從松壽路轉入仁愛路，發現被管制只能被引導至市府路，此外，忠孝東路無法轉入逸仙路，不少客運原先要從忠孝東路右轉進逸仙路繞至台北轉運站，都被迫臨時要改道，藍營議員痛批沈團隊沒有考慮市民上下班交通需求，「沒看過有人這樣借路」。
沈伯洋深夜在舞台前錄製影片表示，因為這次要辦市民之夜，就是「選前之夜」凱道被借走、市府路被借走、市府廣場不給借、北平東路也被借走，最後選定仁愛路這個地方，整個舞台必須要封路才有辦法做。他在選舉過程中也一直希望交通能夠順暢。就決定昨天就把舞台拆掉，就不辦選前之夜了，不辦這個市民之夜。
沈伯洋表示，很多人可能期待有驚喜，會繼續開會，看一下要用什麼樣的形式來舉辦選前活動。
前總統蔡英文也在沈社群下方留言表示，大家不要難過，決定去參加沈伯洋的直播，跟大家見面。賴清德總統昨也發文表示，取消選前市民之夜，是最睿智最勇敢的決定。
因為活動地點周邊需要提前4天進行交通管制與封路，影響仁愛路、忠孝東路等重要道路通行，造成民怨與壅塞，沈伯洋因此宣布取消市民之夜。 下班尖峰時段，仁愛路、忠孝東路一帶車流明顯壅塞，部分車輛被迫改道，客運也無法依原路線轉入逸仙路，只能臨時調整行駛路線。 他已先拆掉舞台並表示不辦選前之夜，接下來會再開會討論，看看是否改用直播或其他形式舉辦選前活動，讓支持者仍能參與互動。
精華 FAQ
因為活動地點周邊需要提前4天進行交通管制與封路，影響仁愛路、忠孝東路等重要道路通行，造成民怨與壅塞，沈伯洋因此宣布取消市民之夜。
下班尖峰時段，仁愛路、忠孝東路一帶車流明顯壅塞，部分車輛被迫改道，客運也無法依原路線轉入逸仙路，只能臨時調整行駛路線。
他已先拆掉舞台並表示不辦選前之夜，接下來會再開會討論，看看是否改用直播或其他形式舉辦選前活動，讓支持者仍能參與互動。
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