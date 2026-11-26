黑白集／卓榮泰的倒影
文章批評卓榮泰為輔選而失去行政中立，並以龍科三爭議為例，指其將責任推給張善政，凸顯民進黨決策失誤與政治操作。
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文章批評卓榮泰為輔選而失去行政中立，並以龍科三爭議為例，指其將責任推給張善政，凸顯民進黨決策失誤與政治操作。
卓榮泰去桃園輔選，批張善政團隊推動「龍科三」不努力，使開發「停滯三年」。一向溫和的張善政這回不客氣，反問：龍科三公文在院長桌上「躺了兩個月」，卓「有時間造勢，沒時間批公文」？三兩句，拆穿卓的虛假官威。
「龍科三」的波折一言道不盡。蘇貞昌任內核定先期可行性評估，陳建仁任內發生民眾反徵收抗爭，台積電宣布放棄設廠；竹科和桃園市府最後商定大幅縮編面積，9月由國發會通過，正送交卓榮泰核定。這筆爛帳全因民進黨決策草率，卓榮泰卻把它栽到張善政頭上，還真是「大有為」政府！
原因沒別的，卓榮泰正在盤點他最後的「剩餘價值」。他在高雄助選時，向陳其邁喊話「會在行政院等你，帶著勝利的旗子來」；言下，選後將交棒陳其邁。這和兩個月前賴總統說陳其邁「會有更大支麥克風」、蘇貞昌說邁邁重返政院「位置會很前面」，前呼後應。
所謂「剩餘價值」，就是卓趁在位的最後時光全力輔選，不必顧忌什麼是非分際，再多簽幾個不副署都算「物盡其用」，甚至可宣稱是「為黨犧牲」。然而，誰想要一個滿腦子只有「黨」的行政院長？
卓榮泰曾裝扮「小水滴」掛滿小物夾道迎洋流，這是他最後的拚搏演出，也是對行政院長角色的終極踐踏。且問，人們即將選出的縣市長，多少人會有他的倒影？（轉載自聯合報）
卓榮泰批張善政團隊推動龍科三不夠積極，導致開發停滯；張善政則反問龍科三公文已在行政院長桌上躺了 2 個月，反批卓有時間造勢、沒時間批公文。 文章指出龍科三先經蘇貞昌核定可行性評估，後因抗爭與台積電放棄設廠而縮編，9月才由國發會通過送卓核定，認為問題主因在民進黨決策草率，不在張善政。 作者認為卓榮泰在任期末全力為黨輔選，甚至利用行政院長身分發言與表態，忽視行政中立與是非分際，形同把職位當成為政黨服務的最後工具。
精華 FAQ
卓榮泰批張善政團隊推動龍科三不夠積極，導致開發停滯；張善政則反問龍科三公文已在行政院長桌上躺了 2 個月，反批卓有時間造勢、沒時間批公文。
文章指出龍科三先經蘇貞昌核定可行性評估，後因抗爭與台積電放棄設廠而縮編，9月才由國發會通過送卓核定，認為問題主因在民進黨決策草率，不在張善政。
作者認為卓榮泰在任期末全力為黨輔選，甚至利用行政院長身分發言與表態，忽視行政中立與是非分際，形同把職位當成為政黨服務的最後工具。
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