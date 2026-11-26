行政院長卓榮泰趁在位的最後時光，全力輔選；圖為卓榮泰早前出席民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，秀出「洋流船員證」。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評卓榮泰為輔選而失去行政中立，並以龍科三爭議為例，指其將責任推給張善政，凸顯民進黨決策失誤與政治操作。

卓榮泰 去桃園輔選，批張善政 團隊推動「龍科三」不努力，使開發「停滯三年」。一向溫和的張善政這回不客氣，反問：龍科三公文在院長桌上「躺了兩個月」，卓「有時間造勢，沒時間批公文」？三兩句，拆穿卓的虛假官威。

「龍科三」的波折一言道不盡。蘇貞昌任內核定先期可行性評估，陳建仁 任內發生民眾反徵收抗爭，台積電宣布放棄設廠；竹科和桃園市府最後商定大幅縮編面積，9月由國發會通過，正送交卓榮泰核定。這筆爛帳全因民進黨決策草率，卓榮泰卻把它栽到張善政頭上，還真是「大有為」政府！

原因沒別的，卓榮泰正在盤點他最後的「剩餘價值」。他在高雄助選時，向陳其邁喊話「會在行政院等你，帶著勝利的旗子來」；言下，選後將交棒陳其邁。這和兩個月前賴總統說陳其邁「會有更大支麥克風」、蘇貞昌說邁邁重返政院「位置會很前面」，前呼後應。

所謂「剩餘價值」，就是卓趁在位的最後時光全力輔選，不必顧忌什麼是非分際，再多簽幾個不副署都算「物盡其用」，甚至可宣稱是「為黨犧牲」。然而，誰想要一個滿腦子只有「黨」的行政院長？

卓榮泰曾裝扮「小水滴」掛滿小物夾道迎洋流，這是他最後的拚搏演出，也是對行政院長角色的終極踐踏。且問，人們即將選出的縣市長，多少人會有他的倒影？（轉載自聯合報）