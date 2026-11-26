藍營指出，2022年選前之夜蔣萬安陣營也沒搶到凱道，當時競選對手的陳時中（圖）陣營還酸「下次請早」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨批沈伯洋辦台北市民之夜封街4天擾民又臨時取消，並以陳時中與蔣萬安過往搶場地經驗為例，反擊民進黨責難。

民進黨台北市長候選人沈伯洋 預計27日在台北市政府前仁愛路辦選前市民之夜，因交通管制惹民怨，臨時喊卡。國民黨前發言人楊智伃表示，沈伯洋不如2022年參選台北市長的陳時中 ，搶不贏場地還解決不了問題，封街4天才發現民怨，再自己為了犯錯止血取消，還要出來裝可憐。

楊智伃指出，2022年選前之夜，蔣萬安 陣營也沒搶到凱道。當時國民黨文傳會所有同仁半夜在網咖、在家努力想要搶到路權，結果被民進黨搶走，當時陳時中還出來酸「下次請早」，結果民進黨當年也沒在凱道辦選前，辦在北平東路。

楊智伃說，國民黨當時沒搶到凱道，也沒有裝可憐，立刻開始找其他適合的腹地、另尋辦法，最後找到在基隆路、八德路交叉口的空地，容納得了人潮也不會干擾交通。

楊智伃說，2025年的726大罷免前夕，當時國民黨也只搶到725當天一天的凱道。前一天724是民進黨罷免團體辦大罷免大成功的活動，還故意硬要拖到最後一刻才讓725活動廠商進場。國民黨有說什麼嗎？有因此吵吵鬧鬧裝可憐嗎？不就是下定決心、加緊腳步、拜託配合的廠商協助合作完成造勢活動嗎？這才是面對問題解決問題的陣營跟團隊吧？

楊智伃說，反觀沈伯洋陣營自己沒搶到場地，自己決定場地、時間與規模，封街4天才發現民怨，然後再自己為了犯錯止血取消，還要出來裝可憐。看看2022年陳時中高傲的樣子，難道陳時中沒教沈伯洋怎麼搶場地也要怪蔣萬安嗎？

國民黨台北市議員楊植斗指出，四年前的選舉，陳時中陣營搶到凱道路權，當天沒有辦造勢活動，且吳思瑤當時也說「搶輸了那下次就請早」。

楊植斗指出，最後蔣萬安團隊則是在基隆路的停車場空地舉辦選前之夜，「四年前的我和市民朋友們一起淋著大雨造勢」，印象中也沒有太多的交管和擾民。

他說，方法是人想的，選戰又不是辦家家酒。沈伯洋搶不到北平東路進場布置的路權，選擇仁愛路底辦選前之夜當然也是方法之一，如今擾民了宣布停辦，網路上又一堆風向罵國民黨把路權借光，真是莫名其妙，總不會是蔣萬安逼你封四天的路吧？

國民黨台北市議員王欣儀說，「自行宣布當選的沈伯洋」終於意識到辦這樣子大面積封路的市民之夜有多麼離譜，絕不是用什麼宣導、溝通廢話伯洋體，輕輕道歉就能解決的「稍微影響交通」但是就連剛剛宣布取消的影片中，竟然都還在說謊，被自己的總幹事吳思瑤打臉啦。