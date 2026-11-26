臉書被灌爆 蔣萬安願讓市府路選前路權
沈伯洋選前之夜因封路爭議取消後，蔣萬安團隊表態可讓出市府路路權，並改採線上開票活動，相關貼文也引發大量網友留言批評。
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沈伯洋選前之夜因封路爭議取消後，蔣萬安團隊表態可讓出市府路路權，並改採線上開票活動，相關貼文也引發大量網友留言批評。
民進黨台北市長候選人沈伯洋原先規畫周五要在北市議會前舉辦選前之夜活動，因提前四天封路引發民怨，昨晚宣布取消，連夜拆掉舞台。國民黨台北市長候選人蔣萬安競總總幹事羅智強表示，他在凌晨2時20分接到蔣萬安指示，原本蔣團隊申請11月27日（周五）市府路的路權，如果沈伯洋願意，可以讓給沈陣營。
羅智強在臉書表示，他在凌晨2時20分接到蔣萬安指示，原本團隊為舉辦11月28日開票活動，申請11日27日市府路的路權，如果沈伯洋願意，蔣團隊可以讓給沈陣營，方便他們在市府路舉辦選前之夜。
羅智強並說，蔣團隊開票之夜的實體活動取消，改在線上舉辦。希望支持者們能夠體諒，到時候大家在線上一起迎接勝利！
沈伯洋宣布取消選前之夜活動後，蔣萬安的臉書再度被留言灌爆，短短幾小時就破5000則。
蔣萬安臉書被洋爆，是在今年10月3日晚間在臉書發文談論毒品防制，質疑沈伯洋2014年曾主張「社區中心提供毒品與乾淨針頭」，並要求沈伯洋不要以美沙冬計畫遮掩過去主張，臉書留言數迅速暴增，隔天更突破50萬則，超越金氏世界紀錄官網所列的24小時內臉書單一貼文留言紀錄。
蔣萬安臉書留言持續增加。網友留言指出，身為台北市民，「為你們團隊的行為感到非常羞恥」民主大退步；還有網友問「你借北平東路要做什麼啊？真的超超超超超丟臉的」所以借三個場地要幹嘛；還有網友問沈伯洋取消選前之夜，要學要學得完整；「你的團隊真的該換，你真的完蛋了你」。
因活動提前4天封路引發民怨，外界質疑影響周邊交通與民眾權益，沈伯洋陣營在昨晚宣布取消，並連夜拆掉舞台，避免爭議繼續擴大。 羅智強表示，原本蔣團隊為11月28日開票活動申請11月27日市府路路權，但若沈伯洋願意舉辦選前之夜，蔣團隊可讓出該路權供其使用。 因為沈伯洋取消活動後，網友轉而批評蔣萬安團隊的路權安排與借場地爭議，留言短時間破5000則，延續先前貼文曾創下超高留言數的熱度。
精華 FAQ
因活動提前4天封路引發民怨，外界質疑影響周邊交通與民眾權益，沈伯洋陣營在昨晚宣布取消，並連夜拆掉舞台，避免爭議繼續擴大。
羅智強表示，原本蔣團隊為11月28日開票活動申請11月27日市府路路權，但若沈伯洋願意舉辦選前之夜，蔣團隊可讓出該路權供其使用。
因為沈伯洋取消活動後，網友轉而批評蔣萬安團隊的路權安排與借場地爭議，留言短時間破5000則，延續先前貼文曾創下超高留言數的熱度。
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