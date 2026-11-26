蔣團隊表示願意讓出27日市府路的路權給沈伯洋；圖為蔣萬安25日晚在北投區車隊掃街時，一名小朋友獻上零食。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋選前之夜因封路爭議取消後，蔣萬安團隊表態可讓出市府路路權，並改採線上開票活動，相關貼文也引發大量網友留言批評。

民進黨台北市長候選人沈伯洋 原先規畫周五要在北市議會前舉辦選前之夜活動，因提前四天封路引發民怨，昨晚宣布取消，連夜拆掉舞台。國民黨台北市長候選人蔣萬安 競總總幹事羅智強 表示，他在凌晨2時20分接到蔣萬安指示，原本蔣團隊申請11月27日（周五）市府路的路權，如果沈伯洋願意，可以讓給沈陣營。

羅智強在臉書表示，他在凌晨2時20分接到蔣萬安指示，原本團隊為舉辦11月28日開票活動，申請11日27日市府路的路權，如果沈伯洋願意，蔣團隊可以讓給沈陣營，方便他們在市府路舉辦選前之夜。

羅智強並說，蔣團隊開票之夜的實體活動取消，改在線上舉辦。希望支持者們能夠體諒，到時候大家在線上一起迎接勝利！

沈伯洋宣布取消選前之夜活動後，蔣萬安的臉書再度被留言灌爆，短短幾小時就破5000則。

蔣萬安臉書被洋爆，是在今年10月3日晚間在臉書發文談論毒品防制，質疑沈伯洋2014年曾主張「社區中心提供毒品與乾淨針頭」，並要求沈伯洋不要以美沙冬計畫遮掩過去主張，臉書留言數迅速暴增，隔天更突破50萬則，超越金氏世界紀錄官網所列的24小時內臉書單一貼文留言紀錄。

蔣萬安臉書留言持續增加。網友留言指出，身為台北市民，「為你們團隊的行為感到非常羞恥」民主大退步；還有網友問「你借北平東路要做什麼啊？真的超超超超超丟臉的」所以借三個場地要幹嘛；還有網友問沈伯洋取消選前之夜，要學要學得完整；「你的團隊真的該換，你真的完蛋了你」。