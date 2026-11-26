國民黨娘子軍接力助陣黨籍高雄市長候選人柯志恩（左三），台東縣長饒慶鈴（右一）25日晚陪同車掃。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 高雄選戰倒數，柯志恩與賴瑞隆分別深耕鳳山、小港票倉，並借助藍綠大咖助陣催票，同時針對用人與政治獻金爭議展開激烈攻防。

選戰倒數，藍綠陣營卯勁催票。國民黨高雄市長候選人柯志恩連日來獲台中市長盧秀燕 等「藍營娘子軍」接力助陣，民進黨賴瑞隆昨車隊回防本命區小港，選前之夜再打「總統牌」。雙方一邊拚陸戰人氣，一邊隔空互轟用人及政治獻金爭議，攻防白熱化。

高雄連日陰雨降溫，藍綠候選人車掃拚場不歇。柯志恩連獲新竹市長高虹安 、雲林縣長張麗善、盧秀燕及台東縣長饒慶鈴接力陪同催票，昨天清晨再赴鳳農市場、工協市場拜票，兩周三度深入鳳山大票倉，柯志恩強調，鳳山是選戰「重中之重」，最後關頭將鎖定人口密集區強化陸戰，力拚勝選。「選前之夜」明晚七時在夢時代旁台糖空地舉行，台大前校長管中閔將站台。

賴瑞隆昨早到林園早市掃街，下午車隊回防「起家厝」小港，台南市長黃偉哲陪同車掃，把握最後時間與黨籍議員並肩拜票，獲熱情回應。他預告明選前之夜在捷運鳳山西站旁舉行，屆時賴清德總統、市長陳其邁都會同台助講，拚集結盼望高雄更好的聲音，投下手中關鍵一票，一起決定高雄的未來。

柯賴也隔空互嗆，賴瑞隆昨三問柯志恩，檢偵辦前議員黃紹庭及民眾黨高市黨部副執行長吳俐瑩涉嫌接受境外資金，為候選人林于凱懸掛看板，「是否包括妳合掛的？是誰出錢？還繼續同台嗎？」指出柯團隊長期抹黑立場不同的支持者，若連自己掛名的看板都說不清楚，「這柯真的沒有不一樣」。

柯競辦回擊，案件仍在偵查、尚無定論，賴陣營就急著影射抹紅，反問賴瑞隆是否願以檢視對手的標準，接受政治獻金、基金會及後援會人事等外界檢驗？柯辦也酸賴瑞隆，自詡十年市府經歷、市政接班人，任觀光局主秘時卻遭議員批占缺，當新聞局長時遭批公關不力，掌海洋局時有四項績效指標亮紅燈，「豐富經驗」怎好意思拿出來吹噓。

台南市長黃偉哲（右）25日晚陪民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（左）重返「起家厝」的小港區車掃，拚勝選。（記者劉學聖／攝影）