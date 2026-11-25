宜蘭選舉激戰 吳宗憲籲炒地爭議說清楚 林國漳喊提告
宜蘭縣長選戰白熱化，吳宗憲與林國漳互攻炒地與抹黑爭議，黃國昌更爆料建案違法，賴清德則親自站台力挺林國漳。
AI摘要
文章摘要整理：
宜蘭縣長選戰白熱化，吳宗憲與林國漳互攻炒地與抹黑爭議，黃國昌更爆料建案違法，賴清德則親自站台力挺林國漳。
宜蘭縣長選舉激戰，國民黨候選人吳宗憲昨由新北市長侯友宜陪同車掃，民進黨候選人林國漳由賴清德總統率行政院長卓榮泰等大軍造勢，吳宗憲昨表示，這段期間林國漳爆出非常多爭議，最近又被爆炒地皮，受檢驗是政治人物的責任與義務，呼籲林說清楚；林國漳回應，對手接力發動負面攻勢，不斷抹黑，將提告。
面對民進黨府院黨大軍出動齊力輔選，吳宗憲昨由新北市長侯友宜陪同車掃，吳表示，自己有老長官（侯友宜）、好同事的支持，是最大的底氣，喊話總統應以國事為重，不要整天想選舉跟罷免。
黃國昌前天發文「拒絕新潮流炒地集團入主宜蘭」，質疑林國漳與新潮流大老林錫耀、炒地集團成員陳正曜等連結甚深；昨再爆料林國漳投資亞別建設礁溪建案，準備在「特定農業區的農牧用地」違法畫設停車位，不僅破壞宜蘭農地，也明確違法，沒有資格擔任宜蘭縣長。他還前往現勘林國漳違法情形，發現正在整地。
「受檢驗是政治人物的責任與義務」吳宗憲呼籲林把話說清楚，不能再用「被抹黑」或「不隨之起舞」這種話敷衍，這不是一個負責任的態度。
林國漳回應，對手陣營接力發動「連連看」式的負面攻勢，不斷抹黑合法投資，抹黑影片、布條到看板鋪天蓋地，將委由律師提告。黃國昌回應，林國漳難道沒有投資民進黨前秘書長林錫耀胞弟林明賢任監察人的亞別建設礁溪建案？「請問是要告我什麼？」
賴總統晚間為林國漳輔選時說，吳宗憲在立院接受傅崐萁指揮，「傅崐萁叫他站著不敢坐著，叫他去東不敢去西，叫他閃開不敢擋路」，誰比較正派、溫暖、適合帶領宜蘭？十分清楚。
新聞焦點是宜蘭縣長選舉激戰，藍綠陣營全面動員輔選，同時圍繞林國漳的炒地、建案與違法整地爭議展開攻防，讓選戰火力升高。 吳宗憲表示，政治人物本就應接受檢驗，呼籲林國漳把炒地皮相關爭議說清楚，不要再用被抹黑或不隨之起舞等說法敷衍，認為這是責任與義務。 林國漳指對手接力發動連連看式負面攻勢，抹黑其合法投資，已委由律師提告；黃國昌則反問林國漳是否投資亞別建設案，並質疑其違法畫設停車位。
精華 FAQ
新聞焦點是宜蘭縣長選舉激戰，藍綠陣營全面動員輔選，同時圍繞林國漳的炒地、建案與違法整地爭議展開攻防，讓選戰火力升高。
吳宗憲表示，政治人物本就應接受檢驗，呼籲林國漳把炒地皮相關爭議說清楚，不要再用被抹黑或不隨之起舞等說法敷衍，認為這是責任與義務。
林國漳指對手接力發動連連看式負面攻勢，抹黑其合法投資，已委由律師提告；黃國昌則反問林國漳是否投資亞別建設案，並質疑其違法畫設停車位。
上一則
觀察站／黃仁勳4挑戰 牽動台灣AI布局
下一則