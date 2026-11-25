黑白集／洋流飄帶好神氣 國旗也得讓位
本文以諷刺口吻批評「洋流」支持者在山區與市區占用公共空間、甚至想取代國旗，認為其選舉造勢已影響市民與山友權益。
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本文以諷刺口吻批評「洋流」支持者在山區與市區占用公共空間、甚至想取代國旗，認為其選舉造勢已影響市民與山友權益。
山友在網路分享，有人想降下玉山排雲山莊的國旗，換掛「洋流」旗，遭管理員制止才未得逞。無獨有偶，北插天山三角點附近林木也被綁上洋流飄帶。洋流四處流竄，山友聖地都被鎖定插旗。但台北市長選舉外溢到玉山，個人政治符號還要取代國旗，不嫌過分嗎？
支持者無視法律，沈伯洋卻暖暖回應：「該放國旗的地方放國旗比較好」。他是法律學者，卻讓小水滴扛著「洋流」旗幟到處侵門踏戶，卻未認真規勸支持者尊重公共空間。沈伯洋避談守法和公德心，欠缺保護山林的素養，他打造「亞洲第一觀光登山城」的政見，莫非只是標題黨？
「洋流」飄帶好神氣，國旗碰上它，都得讓出旗桿。難怪洋流車掃台中市，路人抗議占道，小水滴狂嗆「我們都忍八年了，你們忍幾個小時會怎樣？」台北市民面對「洋流」一再占用人行道跳舞，只能繞路。忍到選前黃金周末，競總竟在忠孝東路沿途多處人行道辦洋流舞趴，迫使市民與車爭道。
那些洋流謳歌者，可否告訴台北市民：全台22縣市，逾80人競逐百里侯，為何唯獨洋流小水滴如此氣焰高張，敢一再在公共空間侵犯別人的政治信仰？這是選舉，還是攻城？
賴清德說洋流是天地正氣，「沛然莫之能禦」。大家周六要去投票，至少讓北市府和排雲山莊未來都能繼續升國旗。（轉載自聯合報）
內文指出，有人想在玉山排雲山莊降下國旗改掛「洋流」旗，另在北插天山三角點附近樹木綁上洋流飄帶，顯示支持者把山友公共場域當成宣傳舞台。 作者認為沈伯洋未能認真勸導支持者尊重公共空間，反而對國旗讓位爭議態度偏暖，批評其只談政治符號卻忽略守法、公德心與山林保護。 文章主張選舉造勢不該侵占山區、市區道路與人行道，否則就像把選舉當成攻城行動。作者借國旗爭議批評政治熱潮擾民，要求恢復公共空間秩序。
精華 FAQ
內文指出，有人想在玉山排雲山莊降下國旗改掛「洋流」旗，另在北插天山三角點附近樹木綁上洋流飄帶，顯示支持者把山友公共場域當成宣傳舞台。
作者認為沈伯洋未能認真勸導支持者尊重公共空間，反而對國旗讓位爭議態度偏暖，批評其只談政治符號卻忽略守法、公德心與山林保護。
文章主張選舉造勢不該侵占山區、市區道路與人行道，否則就像把選舉當成攻城行動。作者借國旗爭議批評政治熱潮擾民，要求恢復公共空間秩序。
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