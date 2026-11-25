山友日前在玉山排雲山莊前，發現有人試圖降下國旗，疑似想以「洋流」旗幟替換，遭制止才作罷。（圖／山友提供）

AI摘要 文章摘要整理： 本文以諷刺口吻批評「洋流」支持者在山區與市區占用公共空間、甚至想取代國旗，認為其選舉造勢已影響市民與山友權益。

山友在網路分享，有人想降下玉山排雲山莊的國旗，換掛「洋流」旗，遭管理員制止才未得逞。無獨有偶，北插天山三角點附近林木也被綁上洋流飄帶。洋流四處流竄，山友聖地都被鎖定插旗。但台北市長選舉外溢到玉山，個人政治符號還要取代國旗，不嫌過分嗎？

支持者無視法律，沈伯洋 卻暖暖回應：「該放國旗的地方放國旗比較好」。他是法律學者，卻讓小水滴扛著「洋流」旗幟到處侵門踏戶，卻未認真規勸支持者尊重公共空間。沈伯洋避談守法和公德心，欠缺保護山林的素養，他打造「亞洲第一觀光登山城」的政見，莫非只是標題黨？

「洋流」飄帶好神氣，國旗碰上它，都得讓出旗桿。難怪洋流車掃台中市，路人抗議占道，小水滴狂嗆「我們都忍八年了，你們忍幾個小時會怎樣？」台北市民面對「洋流」一再占用人行道跳舞，只能繞路。忍到選前黃金周末，競總竟在忠孝東路沿途多處人行道辦洋流舞趴，迫使市民與車爭道。

那些洋流謳歌者，可否告訴台北市民：全台22縣市，逾80人競逐百里侯，為何唯獨洋流小水滴如此氣焰高張，敢一再在公共空間侵犯別人的政治信仰？這是選舉，還是攻城？

賴清德說洋流是天地正氣，「沛然莫之能禦」。大家周六要去投票，至少讓北市府和排雲山莊未來都能繼續升國旗。（轉載自聯合報）