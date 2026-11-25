台北市長蔣萬安（左二）24日車掃，與熱情支持者擊掌。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長選戰進入最後階段，蔣萬安與民進黨陣營持續大車掃拚陸戰，途中意外與誤會也被放大成攻防焦點，藍營支持者則更勇敢現身相挺。

首首都之戰激烈拉鋸，藍綠連日大車掃肉搏激烈，連偏僻小巷都不放過，雙方透過直播將陸戰轉為空戰。

蔣萬安 陣營最後戰略，要大車掃到最後一刻，白天將所有選區跑一次，晚上還會深入票倉如原眷村拜票，再把強力支持蔣的區懇託一次，展現「眼見為實」；民進黨 台北市長候選人沈伯洋 的大車掃也不再請小水滴「認領路段」，雖然人潮減少不如「大洋流」，但也希望最後階段能接觸更多台北選民。

本該是藍綠各自爭取支持的車掃，卻因掃街過程的意外插曲，再度上演雙方攻防。

23日有蔣萬安支持者騎機車追車打招呼，隨後撞車，蔣陪同婦人在路邊等待救護車，卻被指「孕婦跌坐地上、蔣萬安只會蹲著發呆」，但立委徐巧芯等人立即駁斥，強調一開始就聯繫救護車，傷者也不是孕婦，許多「義勇軍」更指不移動傷患才是正確做法。

24日車掃時陰雨綿綿，蔣萬安拿到台北府城隍廟主委林賢順祝福紅綾後，因怕淋濕，交給工作人員收起，卻被指「戴不到一分鐘就丟掉，連神明都能騙」，媒體接力去訪林賢順，林直言對廟方沒影響、沒對神明不敬。

車掃一有風吹草動，就成攻防話題，已是首都之戰氣氛緊張的縮影。民進黨「洋流」雖來勢洶洶，但藍營大舉回防空戰，許多支持者也不再害怕被出征，「水庫阿姨」稱自己一生沒做過什麼大事，但是「要為蔣萬安、為自己勇敢一次」，就是藍營選民在最後階段集體現身挺蔣的共同心聲。