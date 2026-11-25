新北市長侯友宜（前右）24日陪國民黨新北市長候選人李四川（前右二）淡水車隊掃街 ，在車隊出發的廟裡上香祈福。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 新北市長選戰進入倒數，李四川、蘇巧慧分別獲藍綠大咖加持，雙方在各區車掃造勢搶票，並將於選前之夜全力衝刺，勝負關鍵聚焦投票率。

新北市長選戰倒數衝刺，國民黨李四川 昨與市長侯友宜 七度合體車掃，晚間與立法院長韓國瑜 同台造勢；民進黨蘇巧慧有副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰輔選。藍綠兩軍昨在林口及淡水再度尬場，雖天候不佳卻短兵相接，藍綠大咖風雨無阻輪番加持，最後關鍵全力催票。

昨新北天寒下雨，仍澆不熄民眾熱情，李四川一早在汐止掃街，有民眾高喊「特地從洛杉磯回來投票給你」。車隊行經淡水，也有許多民眾熱情揮手，有人送鳳梨也有送蒜苗，讓雨中車掃增添溫暖。侯友宜表示，李四川出身漁村，自己在菜市場家庭長大，兩人都從基層一步一腳印上來，更理解基層民眾，也見證李是「好好做事的人」。

李四川說，選戰進入最後階段，自己全力走遍新北29區爭取支持，近期與對手行程多有重疊很正常，各自努力，最後決勝關鍵仍是投票率，接下來會盡力催出支持者，希望11月28日都能出門投票。

蘇巧慧昨早邀蕭美琴至林口竹林山觀音寺參拜，她說選戰最後一哩路，要把握時間衝刺，透過行程向市民展現城市發展的態度，下午與卓榮泰參拜八里開台天后宮，她說自己可「直通卓榮泰」爭取中央資源落實地方建設，卓也大讚蘇及地方民代反映地方需求，盼新北有新市長新議會。

今起決戰最後三天，李四川陣營啟動「海納百川大車拚」，跨越新北各區車掃，把握與選民接觸的最後機會，周五選前之夜，侯友宜與李四川做事連線將在板一舉辦，力拚市政順利交棒。蘇巧慧今回防本命區土樹三鶯，明到三蘆，選前之夜有前後任總統蔡英文、賴清德回板二運動場集結。

新北市選委會昨公布此次市長選舉人數343萬4625人，較4年前增加11萬8108人，新北市首投族14萬4461人，選委會副總幹事黃堯章表示，投票當天從凌晨0時起，政黨及任何人不得從事競選、助選活動，包括避免配戴候選人相關競選小物，如象徵藍綠市長候選人的奶昔大哥帽或水獺媽媽娃娃等，以免有助選意圖而觸法。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前中）24日陪同副總統蕭美琴（前右二）到林口竹林山觀音寺參拜。（記者葉德正／攝影）