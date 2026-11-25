被爆介入性侵假釋案 蘇巧慧：助理致電了解就結案
綠委蘇巧慧被爆疑介入性侵假釋案，她反駁僅是助理接獲陳情後致電了解，確認為性侵案件即停止處理，藍營則質疑其說法並要求交代。
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綠委蘇巧慧被爆疑介入性侵假釋案，她反駁僅是助理接獲陳情後致電了解，確認為性侵案件即停止處理，藍營則質疑其說法並要求交代。
民眾黨立委邱慧洳22日爆料，空手道教練徐唐成涉及兩起女童猥褻案，兩案裁定應執行刑六年，先前四次陳報假釋均未通過，質疑蘇巧慧服務處介入關心後，第五次申請假釋卻順利通過。民眾黨新北市議員候選人陳怡君說，矯正署查證，稱未收到民意代表的書面關心，也未接獲助理來電查詢，但蘇巧慧坦承服務處助理有致電矯正署「關心」，到底是誰在說謊？蘇巧慧應交代清楚。
蘇巧慧回應，所謂關說案完全是扭曲、抹黑，就是一個民眾打電話到服務處陳情，助理去了解發現是性侵犯後，立刻停止後續服務，沒有任何關心，不該為了選舉扯東扯西。
蘇巧慧說，之後她本人沒關心過，她的國會辦公室更沒有發文、沒有追蹤，到助理那關就結案。「就這樣，講完了。」
國民黨前發言人楊智伃質疑，一般收到陳情，當然會先直接問陳情對象這是什麼案子，怎麼可能還需要打電話去矯正署才問得到？才了解得到？一般民眾若不是報上立委辦公室的頭銜，又怎麼輕易「關心」、「了解」案情、案底？
楊智伃說，這些動動手指、在網路上就能查到的公開資訊，究竟有什麼必要，非得透過立委辦公室打電話到矯正署了解案情？而這起案件的犯案道館，就在新北市樹林區。
她說，蘇巧慧如今要參選新北市長，她更想請問，這些在新北市遭受傷害的女童，有沒有同樣的機會，讓一位在自己選區的立委辦公室替她們打一通電話、關心她們的處境？
國民黨新北市長候選人李四川昨下午赴淡水車隊掃街前受訪表示，民意代表若要關心個案，事前應先充分了解案情，尤其涉及兒少案件，更應審慎處理，「到底她有沒有關心變成關說，只有蘇委員知道，我就不予置評」。
民眾黨立委邱慧洳指控，蘇巧慧服務處疑似介入空手道教練徐唐成的性侵女童假釋案，並質疑其在第5次假釋申請通過前曾出面關心，引發關說爭議。 蘇巧慧表示，當時是民眾來電陳情，助理只是先了解情況，查明涉及性侵犯後就立刻停止後續服務，沒有任何關心、追蹤或發文，她本人也未再介入。 楊智伃與李四川都質疑，立委辦公室為何要打電話到矯正署了解案情，且兒少案件更應審慎處理；他們要求蘇巧慧說清楚是否已從關心變成關說。
精華 FAQ
民眾黨立委邱慧洳指控，蘇巧慧服務處疑似介入空手道教練徐唐成的性侵女童假釋案，並質疑其在第5次假釋申請通過前曾出面關心，引發關說爭議。
蘇巧慧表示，當時是民眾來電陳情，助理只是先了解情況，查明涉及性侵犯後就立刻停止後續服務，沒有任何關心、追蹤或發文，她本人也未再介入。
楊智伃與李四川都質疑，立委辦公室為何要打電話到矯正署了解案情，且兒少案件更應審慎處理；他們要求蘇巧慧說清楚是否已從關心變成關說。
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