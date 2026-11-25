國民黨新北市長候選人李四川（左）24日在新北市長侯友宜陪同下前往淡水車隊掃街，出發前受訪再談曠世智能案，批評不應讓人民血汗錢變成「贏了蘇家的、輸了國家的」。（記者張策／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨持續追打曠世智能投資案，質疑公股基金未退場且涉蘇巧慧家族利益，蘇陣營則否認指控，國發基金強調一切依法辦理。

新北市長選情緊繃，國民黨立院黨團昨再追曠世智能案，國民黨新北市長候選人李四川 表示，曠世智能到底有沒有違反利益衝突規定，「只有（民進黨 候選人）蘇巧慧最清楚」，不應讓人民血汗錢投在蘇家，「贏了都是蘇家的，輸了都是國家的」。新北副市長劉和然也要求蘇在投票 前交代清楚，讓外界檢視操守，「否則未來新北市的資源會不會也變成蘇家的？」

針對藍白一再質疑，蘇競辦發言人馬亨亨．夷將說，蘇巧慧妹蘇巧純並非曠世智能公司的負責人，公司劉姓負責人依法申請投資，相關過程皆可供各界檢驗。

國民黨立院黨團昨再揭露，國發基金與台企銀創投當初看中專業法人股東嘉實資訊，跟進投資曠世智能4500萬元（台幣，下同），如今嘉實資訊退場，公股卻遲遲不退，質疑要全民當蘇家「接盤俠」。

國民黨團書記長許宇甄說，嘉實資訊在2020年就投資曠世智能，國發基金與台企銀創投2022年11月跟進投資，共投入4500萬元，曠世智能隔年起營收衰退大幅虧損；查閱嘉實資訊財報，發現2025年起已無曠世智能持股，為何專業法人股東早就退場，國發基金與台企銀創投卻還死守爛攤子不退？呼籲檢調盡速介入調查，要求蘇巧慧對外說清楚。

洪孟楷表示，政府投資蘇家4500萬元乾乾脆脆，普發現金2萬元給人民卻扭扭捏捏、曖昧不明，這就是行政院的兩手策略。曠世智能案追了183天，蘇巧慧9度否認妹妹是公司負責人，審計部、財政部、法務部也都給不出答案。

李四川昨在淡水車掃前受訪指出，曠世智能案談了近半年，蘇巧慧「已講了九次謊話」，曠世智能到底有沒有違反利益衝突規定，「只有她最清楚」；財政部、國發會聲稱本案沒有利益衝突問題，但政府每一毛錢都是人民納稅錢，「不要讓人民的血汗錢投在蘇家」。

國發基金表示，投資審議皆依法辦理，相關疑義，國發基金已公開說明，針對所關切國發基金投資曠世智能公司之相關疑義，國發基金在符合法令及資訊保護規範之前提下，已於5月26日及11月11日發布新聞稿，詳細說明投資背景、審議程序及投後管理情形，相關資訊均可公開查閱。

李彥秀也表示，選戰期間各式檢舉案，檢調辦案速度都非常快，但「國家通蘇家」一案，蘇巧慧至今未說清楚，檢調也遲遲未出手，難道辦案標準碰到蘇家就會轉彎？司法是民主法治的最後一道防線，不能等輿論燒到最高點，檢調才慢半拍出手。她呼籲，檢調儘速調查，讓陽光照進蘇家，蘇巧慧也應將相關疑點交代清楚。