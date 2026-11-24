AI摘要 文章摘要整理： 盧秀燕以「沉默之聲」影片談民主與言論自由，4天內在YouTube與Facebook雙平台破百萬點閱，並帶動藍營多名人士轉發與網路熱議。

▲ 影片來源：YouTube＠盧秀燕 （若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

台灣台中市長盧秀燕推出「沉默之聲」影片，發布第4天在YouTube與Facebook雙平台觀看數都突破百萬，相關留言與分享超過1400則。影片長度約2分鐘，盧秀燕在影片中強調「不同意，不代表是敵人；真正的民主，更不應該讓人害怕」以及「真正自由的國家，容得下反對的聲音」，道出不少民眾心聲。

盧秀燕24日受訪談及拍攝初衷時指出，選戰過程中發現無論黨派，不少人不願表態，背後主因是害怕遭到出征與霸凌，導致不少人選擇沉默；她認為民主國家的表態應是自然、自在且歡喜的，人民心裡的委屈、想法與害怕並非民主常態。

▲ 影片來源：聯合新聞網

這支影片在4天內在雙平台雙雙破百萬，盧秀燕表示，這代表影片說出多數人的感受與心聲並引發共鳴，許多民眾看完後回傳訊息表達心聲，她也對這樣的現象感到嚴重與心疼。

盧秀燕也分享助選與街頭互動的觀察，指不少民眾向她表示感動與共鳴，她提到，民眾看到去年開始的大罷免中，表達不同意見可能面臨羞辱、出征與霸凌，因而擔憂成為下一個受害者；不過也有原本猶豫是否投票的民眾在看過影片後受到鼓舞，表示願意出門投票。

盧秀燕呼籲民眾勇敢投票，強調投票不是為了任何候選人，而是為了自己，捍衛在民主自由國家自在表達想法、不被羞辱、霸凌或出征的權利，壓抑的沉默並非正常現象。

影片發酵後，藍營數十位縣市長、候選人、立委與議員在同一時段轉發，包括蔣萬安、謝國樑、高虹安、李四川、張善政、江啟臣、柯志恩等人，趙少康、連勝文也分享。

網友留言也掀起討論，直言「盧媽媽講到我心坎裡了」；也有網友提及「言論自由，綠能你不能，綠共的綠色恐怖，希望能更多人勇敢發聲」，並呼籲「國家的主人們，該起身教訓民進黨政府了！」、「民進黨，請好好約束自己的支持者，也請正視社會上不同的聲音。」