民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）23日在金山及萬里大車掃，沿途有許多支持者揮舞旗幟。（記者鄭超文／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 卓榮泰到新北輔選時批李四川缺乏治理魄力，引發李四川與侯友宜反擊；同時柯文哲又指選前司法處理有雙標，讓新北選戰與司法爭議再升溫。

行政院長卓榮泰 前天在新北輔選，大酸國民黨市長候選人李四川 已離開新北2889天，缺乏政務官為城市決策的魄力，李昨反轟卓榮泰，長輩健保費「你不副署」，新北捷運本來答應補助54.1億元（台幣，下同）也不給，「好意思來新北講這一些話嗎？」

李四川也說，謝謝卓榮泰的指教，行政院長是百官之首，他當過行政院秘書長，不曉得院長有這麼閒的時間，可以算出來他離開新北市2889天，高雄、台北等地市民都知道他的施政成績，唯獨行政院長不知道。對於卓形容蘇巧慧是「直達車」一路走向新北，李表示，他做了40多年公務人員，一步一步打拚上來，沒有直達車可以坐，希望讓市民知道，跟他一樣努力打拚，有一天還是可以選市長。

府院黨高層近期密集到新北助選，卓榮泰前天到新北土城為市長候選人蘇巧慧站台助講時，指蘇巧慧花800天準備市長選舉，李四川則是離開新北2889天；蘇巧慧是用她的直達車一路走向新北市，李四川則是停停走走、反反覆覆，至今看不出能否承擔全國最大城市市長的魄力。

李四川昨選擇直球對決，回應卓榮泰質疑，李說，他是漁村出身小孩，他跟新北市長侯友宜 一樣，侯做了50年公務人員，他從事40多年公職，兩人都是從基層做起，沒有哪一（職）等跳過去，也沒有直達車可以坐。

李四川表示，從小爸爸就教他做事要認真，做人要老實，他一步、一步前進，沒有直達車可以坐；蘇巧慧父親蘇貞昌是行政院前院長，卓院長也證明她是坐直達車。他跟所有市民一模一樣，希望能獲得市民認同，證明跟他一樣努力，「有一天你還是可以選新北市的市長」。

侯友宜也為李背書說，李四川跟他一樣都是基層出身，公務員生涯從最基層一步一腳印，靠好好做事情、努力務實做出成果，並得到大家支持；李四川跟他都是務實努力、苦幹型，希望市民給予支持。

面對李四川競辦追問「曠世智能」獲政府資金投資爭議，民進黨候選人蘇巧慧未直接回應指控，但呼籲選民11月28日「投票給你想要的生活」。李四川競辦酸，蘇巧慧家族長期享有政治資源，「特權蘇家如何能體會一般庶民的生活？」並要求蘇巧慧正面說明曠世智能爭議。

司法雙標 柯文哲嗆蘇巧慧賴瑞隆該當場收押

九合一選舉最後倒數，檢調在選前偵辦多起案件，民眾黨前主席柯文哲昨天表示，賴清德總統上任兩年半以來，最大的失敗就是司法改革破產，針對此次九合一選舉，司法機關對民進黨新北市長候選人蘇巧慧、高雄市長候選人賴瑞隆、國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩疑有不同處遇，遭外界質疑有雙標；如果按照民進黨政府關押柯文哲的標準，蘇巧慧、賴瑞隆現在應該當場收押。

徐欣瑩因助理涉嫌散播AI深偽性影像，在選前8天遭檢調偵訊，引發徐絕食抗議；蘇巧慧因胞妹蘇巧純擔任董事的曠世智能公司，接受政府及公股資金4500萬元，遭民眾黨告發，但未見檢方查辦；賴瑞隆則被指控接受雲豹能源相關政治獻金300萬元，外界質疑檢調未發動偵辦。

法務部回應，個案是否涉及違法，應由檢察官依具體事實及證據認定，法務部對具體個案不干預、不介入、不指導，尊重檢察官依法行使職權。

柯文哲昨接受廣播節目專訪，他說多數先進國家都是內閣制，因為行政跟立法衝突會少很多，然而台灣是採用總統制的國家，行政立法司法三權分立互相制衡，「當司法垮掉的時候，行政跟立法抗爭無法解決，就是台灣現在的局面」，「正常國家怎麼會不副署、不公布、不執行？」

柯文哲說，台灣正在一步步走向民主獨裁，「我相信賴清德有希特勒的野心，但是沒有希特勒的能力，如果他有希特勒的能力，我們就慘了」；如果真的讓民進黨選贏，台灣將走向希特勒的時代，「成功就變成希特勒，失敗就變成南韓前總統尹錫悅，更慘的是變成烏克蘭總統澤倫斯基」。

國民黨新北市長候選人李四川（右）23日在金山與萬里地區進行「海納百川」車隊掃街，有熱情支持者衝上前握手。（記者鄭超文／攝影）