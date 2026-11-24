賴清德總統需要藉九合一選舉擺脫執政困境，因此以總統兼黨主席的身分極力輔選。圖為賴清德總統（中）21日在新北三重拉起雙北市長候選人蘇巧慧（左）、沈伯洋（右）的手，滿場支持者高呼凍蒜。(記者許正宏／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 文章主張選民應警惕民進黨藉地方選舉包裝中央執政，若綠營大勝將強化賴清德權力、削弱制衡，甚至使台海與國內政治風險升高。

九合一選舉本質上是地方選舉，它更重要的另一層意義，是選民對中央政府的「期中考」。這次選舉民進黨 全力在首都營造「洋流」，砸重金把選民目光都鎖在雙北市長的拚鬥，使得選戰焦點變得模糊；不僅讓其他縣市的選舉被邊緣化，更一度造成嚴重的民意「沉默螺旋」。所幸，近些時日洋流沸沸的真相逐漸被揭穿，沉默螺旋逐漸解開，議題焦點也不斷拉回中央執政。如果不願台灣民主陷入險境，所有選民都應站出來，用選票向「少數專制」說不。

不難想像，這場選舉如果由綠營大獲全勝，民進黨必定把選舉結果解讀成「民意對賴政府的全力支持與肯定」，是賴清德 路線的「全面勝利」。接下來，把「朝小野大」政局帶入死胡同的賴總統，十度以「不副署」擱置立法院法案的行政院長卓榮泰，一定變本加厲地惡搞政治，把台灣帶向「少數專制」的不歸路。接下來的兩年，台灣必定陷入近乎窒息的境地，選民只能眼睜睜看著執政者氣焰猖狂而無可奈何。

這種焦慮，並不是杞人憂天。兩年前的總統大選，賴清德只拿到四成選票，民進黨在立法院淪為第二大黨，就是全台民意給與他的授權和評價。但兩年多過去，他從未虛心面對並接受這樣的民意，卻一路頑抗。首先，他精心布局發動「大罷免」，為扭轉自己的「朝小」局面，不惜踐踏民意與民主。不僅如此，大罷免大失敗後，他和卓榮泰聯手以各種牴觸憲法的手段向立法院示威，甚至不惜讓多個重要的國家機構——監察院、憲法法庭陷入停擺。

種種做法，除暴露賴清德認為自己「超乎憲法」，也顯示他是一個非常自我中心的元首，凡事以個人意志為先，很少想到國家和人民。他的思維，常常從「對抗」出發，而不是想到如何「解決」；對中國大陸如此，對台灣內部更是如此。他完全忽略憲法的「分權」及「制衡」設計，不覺得「行政權」需要受「立法權」監督，他甚至認為韓國瑜領導的國會是妨礙自己前進的絆腳石。如此獨斷獨行的作風，和他極力討伐的中共領導人有何不同？

正因如此，賴總統更需要藉這場選舉擺脫自己的執政困境，甚至一夕翻身。也因此，他以總統兼黨主席的身分極力輔選，極力投注黨政資源挹注民進黨候選人，極力用選舉議題來掩蓋中央的失政。其中，「洋流」燙金包裝的成功，更成為他全部希望之所繫。萬一民進黨在這場選舉大獲全勝，或一舉攻下台北及新北二都，綠營內部將有幾個解讀：第一，這是選民對賴清德執政路線的強力背書，前兩年的政局紛擾不是他太強硬，而是強硬得還不夠；第二，這表示在野陣營受到人民唾棄，顯示其路線錯誤不得民心，國會制衡將更顯左支右絀；第三，綠營內部的權力天平將更傾斜，黨內派系進一步向賴靠攏，內部異議完全消失。如此一來，原本已難著力的在野制衡將愈形無力，躊躇滿志的賴清德愈發傲慢。這豈是人們樂見的局面？

進一步看，若選舉結果被認定為社會全面支持賴清德路線，而北京眼見寄望台灣民意牽制賴政府的盤算落空，會不會因此加大對台施壓？尤其，此刻川普政府正面臨跛腳，顯然更無意介入台海危機；那麼，美中台三方的情勢會不會驟然變得愈發難測。

「一賴獨大」最危險之處，未必是其權力不再受到監督，而是掌權者開始相信自己不應受到節制，也無人敢攖其鋒。如果「順起來」的口號，最後發展成全台民意的一味順從，及「德意志」的一路輾壓，那多可怕！