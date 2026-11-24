黃子哲指出，有臉友留言表示「馬英九執行死刑的原因，就是蔡英文執行死刑的原因呀」，沈伯洋回應「那就表示後者比前者還蠢」。（取材自沈伯洋臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 黃子哲指控沈伯洋過去強烈偏向廢死，曾批蔡英文比馬英九還蠢，如今參選台北市長卻改稱死刑應逐步減少，遭質疑立場反覆。

民進黨台北市長參選人沈伯洋 參選後，對是否廢死 立場屢遭外界質疑。台北花卉公司副董事長黃子哲翻出沈伯洋先前曾說「比較吃廢死這一套」言論之外，有網友留言稱「馬英九執行死刑的原因，就是蔡英文 執行死刑的原因呀」，沈伯洋更回應「那就表示後者比前者還蠢」。

黃子哲指出，沈伯洋自從參選台北市長後，一直試圖洗白他過去激進廢死的堅定立場。但凡走過必留痕跡，除之前被挖出他曾說「比較吃廢死這一套」外，就連過去蔡政府在執行死刑時，他更曾痛罵過「蔡英文比馬英九還蠢」，大酸沈伯洋當時的肺腑之言才真的是振聾發聵。

黃子哲說，將死刑犯依法執行死刑是天經地義的事，蔡英文總統任內共有39位死囚，卻因民進黨普遍存有廢死的意識形態，所以8年內僅執行2次死刑。首次是在她上任2年後的2018年8月底，讓殺害妻女的李宏碁伏法。當天沈伯洋隨即在臉書發文「我不懂現在執行死刑的意義是什麼」，又自己留言「如果依照我國人的記性，理論上應該要離選舉再近一點，現在沒有迫切的危機需要死刑轉移焦點，或許就真的要開始了。」

當有臉友留言表示「馬英九執行死刑的原因，就是蔡英文執行死刑的原因呀」沈伯洋回應「那就表示後者比前者還蠢」。黃子哲說，這就是真正的沈伯洋，鐵桿的廢死仔，判死不行，連死囚執行死刑也不准，就算是蔡英文也照罵。

黃子哲說，沈伯洋該臉書貼文的言下之意是，一、不爽蔡政府執行死刑，一個都不行，深怕恢復正常執行死刑；二、蔡政府是在急什麼，沒事幹嘛執行死刑；三、蔡英文應是廢死立場，但為轉移焦點而執行死刑，那比馬英九更蠢。

黃子哲說，如今沈伯洋參選台北市長，立即對廢死的說法丕變。他受訪時一改過去激進廢死的立場說，自己的核心是死刑應逐步減少使用；然而同樣8年任期，馬政府執行過33名死刑犯，蔡政府僅僅執行過2名死刑犯，難道這還不夠緩慢嗎？這樣都還要痛批蔡英文愚蠢，就知道沈伯洋根本就是想廢死廢到骨子裡了。

黃子哲批評，如今為了選票，沈伯洋對廢死議題東牽西扯、左閃右躲，甚至說死刑議題是中央法律規範，不是地方政府的職權，那就給沈伯洋一個靈魂拷問：你知道現在尚待執行的死刑犯所犯下案件中，有多達六起的被害人或犯罪地點是在台北市嗎？

黃子哲說，這些加害人窮凶惡極，罪無可逭，現在仍有36名死囚透過聲請再審，或是聲請閱覽評議簿，檢查合議庭法官是否如憲判8號規定等各種方式拖延執行，沈伯洋想擔任台北市長，應該先回答，是否支持拒絕再讓這些死刑犯投機取巧拖延執行？還給所有被害人包括被害台北市民及其家屬至今苦等不到的司法正義？

黃子哲說，執行是在中央沒錯，但態度卻在你心中，難道不該或不敢對台北市民表態？毫無疑問，廢死就是沈伯洋長久以來的強烈信仰，過去言行斑斑可考，聰明的沈伯洋現在怎麼會願意讓他認為比馬英九還愚蠢的蔡英文牽起手來喊凍蒜？真是滿滿的諷刺與違和感，不知沈伯洋會想和情義相挺的蔡英文道歉嗎？

此外，他也提到，賴政府僅在2025年1月16日執行過迄今唯一一次的死刑，卻不見沈伯洋有任何批評，難道是因為沈伯洋是新潮流賴清德寵愛及欽點的國王人馬，所以厚此薄彼也是應該的？