高雄選戰/賴瑞隆諷韓國瑜老調重彈 柯志恩反嗆：先把質疑說清楚
高雄選戰再度升溫，賴瑞隆批評韓國瑜重複8年前老調，柯志恩陣營則反指賴瑞隆應先交代政治獻金、勞工與兩岸爭議。
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高雄選戰再度升溫，賴瑞隆批評韓國瑜重複8年前老調，柯志恩陣營則反指賴瑞隆應先交代政治獻金、勞工與兩岸爭議。
國民黨高雄市長候選人柯志恩前天第三度找立法院長韓國瑜站台，韓在台上問「民進黨是高雄的爸爸嗎？」更直言「新潮流不是台灣人的阿公」，對此民進黨高市長候選人賴瑞隆諷韓「8年前就說過了」，高雄人不會再被騙第二次。柯志恩昨延續鳳山造勢氣勢，到賴剛舉行完造勢的大旗美掃街。柯志恩競辦說，賴瑞隆不要只會說別人講了什麼，先把市民質疑說清楚。
賴瑞隆21日下午在旗山體育場辦造勢活動，邀行政院長卓榮泰、市長陳其邁、立委蔡其昌站台；柯志恩則三度找來韓國瑜站台，在捷運鳳山西站旁空地與賴瑞隆拚場。
韓國瑜台上助講反問選民「民進黨是高雄的爸爸嗎？」更直言「新潮流不是台灣人的阿公」，呼籲選民用選票決定高雄未來。
對此，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨天在林園區車掃前受訪，反酸韓國瑜，「這種煽動式、仇恨式的語言製造選舉變數，韓國瑜的做法8年前就嘗試過，高雄人不會再被騙第二次。」
賴瑞隆說，過去韓國瑜的愛情摩天輪變成演唱會經濟，賽馬場變台積電，證明選對的人走對的路很重要，這幾年在陳其邁市長努力下，高雄投資總額增加2.7兆台幣，創下高雄新高，證明高雄正走在對的道路上，高雄曾跌倒過一次，不會再走錯誤的道路。
針對賴瑞隆批評，柯志恩競辦表示，賴瑞隆不要只會說別人講了什麼，先把市民質疑說清楚。賴瑞隆收受雲豹集團300萬台幣政治獻金、還有基金會和後援會用人爭議，以及他自稱「勞工之子」，卻在一例一休、爭取國定假日等修法背離勞工立場，另外賴過去多次赴大陸交流，主張「北京直航高雄」，兩岸立場變來變去等，這些問題他都沒有說清楚。
柯競辦強調，賴瑞隆要面對的，不是韓國瑜說了什麼，而是為何8年過去了，高雄人至今仍害怕新潮流班師回朝。
賴瑞隆認為韓國瑜使用煽動式、仇恨式語言，只是在重演8年前的選戰手法。他強調高雄人曾受騙一次，不會再被相同話術影響。 賴瑞隆在旗山辦造勢並邀卓榮泰、陳其邁等人助陣，柯志恩則第三度找韓國瑜站台，並到大旗美地區掃街，雙方在高雄各地正面較勁。 柯競辦質疑賴瑞隆收受雲豹集團300萬政治獻金，也提到基金會與後援會用人爭議、勞工立場與兩岸政策反覆，要求他先把市民疑慮說清楚。
精華 FAQ
賴瑞隆認為韓國瑜使用煽動式、仇恨式語言，只是在重演8年前的選戰手法。他強調高雄人曾受騙一次，不會再被相同話術影響。
賴瑞隆在旗山辦造勢並邀卓榮泰、陳其邁等人助陣，柯志恩則第三度找韓國瑜站台，並到大旗美地區掃街，雙方在高雄各地正面較勁。
柯競辦質疑賴瑞隆收受雲豹集團300萬政治獻金，也提到基金會與後援會用人爭議、勞工立場與兩岸政策反覆，要求他先把市民疑慮說清楚。
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