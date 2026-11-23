民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（左）22日上午到林園區掃街，立委林岱樺（右）陪同。(記者張議晨／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 高雄選戰再度升溫，賴瑞隆批評韓國瑜重複8年前老調，柯志恩陣營則反指賴瑞隆應先交代政治獻金、勞工與兩岸爭議。

國民黨高雄市長候選人柯志恩前天第三度找立法院長韓國瑜 站台，韓在台上問「民進黨 是高雄的爸爸嗎？」更直言「新潮流不是台灣人的阿公」，對此民進黨高市長候選人賴瑞隆諷韓「8年前就說過了」，高雄人不會再被騙第二次。柯志恩昨延續鳳山造勢氣勢，到賴剛舉行完造勢的大旗美掃街。柯志恩競辦說，賴瑞隆不要只會說別人講了什麼，先把市民質疑說清楚。

賴瑞隆21日下午在旗山體育場辦造勢活動，邀行政院長卓榮泰、市長陳其邁 、立委蔡其昌站台；柯志恩則三度找來韓國瑜站台，在捷運鳳山西站旁空地與賴瑞隆拚場。

韓國瑜台上助講反問選民「民進黨是高雄的爸爸嗎？」更直言「新潮流不是台灣人的阿公」，呼籲選民用選票決定高雄未來。

對此，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨天在林園區車掃前受訪，反酸韓國瑜，「這種煽動式、仇恨式的語言製造選舉變數，韓國瑜的做法8年前就嘗試過，高雄人不會再被騙第二次。」

賴瑞隆說，過去韓國瑜的愛情摩天輪變成演唱會經濟，賽馬場變台積電，證明選對的人走對的路很重要，這幾年在陳其邁市長努力下，高雄投資總額增加2.7兆台幣，創下高雄新高，證明高雄正走在對的道路上，高雄曾跌倒過一次，不會再走錯誤的道路。

針對賴瑞隆批評，柯志恩競辦表示，賴瑞隆不要只會說別人講了什麼，先把市民質疑說清楚。賴瑞隆收受雲豹集團300萬台幣政治獻金、還有基金會和後援會用人爭議，以及他自稱「勞工之子」，卻在一例一休、爭取國定假日等修法背離勞工立場，另外賴過去多次赴大陸交流，主張「北京直航高雄」，兩岸立場變來變去等，這些問題他都沒有說清楚。

柯競辦強調，賴瑞隆要面對的，不是韓國瑜說了什麼，而是為何8年過去了，高雄人至今仍害怕新潮流班師回朝。

國民黨高雄市長候選人柯志恩（前右）22日參加內門溝坪興天宮媽祖遶境回駕安座儀式。(圖／柯志恩競辦提供)