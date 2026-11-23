黑白集／黃偉哲道歉又補刀 政治人物認錯成稀有品
本文以黃偉哲誤判光電案並道歉後再補刀為主軸，批評民進黨政治人物面對爭議時常推諉硬拗，讓認錯成為罕見表現。
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本文以黃偉哲誤判光電案並道歉後再補刀為主軸，批評民進黨政治人物面對爭議時常推諉硬拗，讓認錯成為罕見表現。
選戰倒數，政治人物的認錯已成稀有品。台南市長黃偉哲烏龍指稱「烏山頭水庫光電板是馬政府核准」，立遭打臉，隔天他坦承錯把「研議」看成「核准」，自嘲要點眼藥水。黃偉哲雖然錯得離譜，至少勇於認錯。平心而論，政治人物的問題可能在腦，不在眼；眼藥水就算治得了眼疾，卻難救綠營換了位子換腦袋的毛病。
不過，黃偉哲認錯後繼續補刀，稱高雄市前市長韓國瑜任內核准阿公店水庫光電設備，馬上又被台北市長蔣萬安糾正，其實是高雄市前市長陳菊任內招標、現任市長陳其邁啟用。「馬維拉」失敗換「韓維拉」上場。
政治人物深怕投降輸一半，通常能硬拗就不道歉。民進黨台北市議員許淑華道聽途說「霸王餐」事件，至今還欠蔣萬安一個道歉；民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢使用「初音未來」音源，狠踩動漫迷紅線，最後僅稱未來將檢討如何推廣使用。
光電攻防更是拗到底，民進黨台南市長候選人陳亭妃失言「現在水庫都沒光電板」，惹議後反控媒體斷章取義；北市文化局長蔡詩萍舉公文指出，故宮曾詢問園區建物設置光電板，故宮不僅否認到底，還要求蔡道歉。
《論語》云：「萬方有罪，罪在朕躬」，民進黨卻是「天下有錯，錯在藍白」。黃偉哲道歉再補刀，證明民進黨字典裡，「認錯」仍是罕見字。（轉載自聯合報）
他先把公文中的「研議」看成「核准」，誤稱烏山頭水庫光電板是馬政府核准，事後承認看錯並公開道歉，還自嘲要點眼藥水。 他接著稱阿公店水庫光電設備是韓國瑜任內核准，但隨即被指出其實是陳菊任內招標、陳其邁啟用，顯示他再度引用錯誤。 文章認為民進黨遇到爭議時常選擇硬拗、推責，甚至把錯往藍白陣營推，並舉許淑華、沈伯洋、陳亭妃等案例作對照。
精華 FAQ
他先把公文中的「研議」看成「核准」，誤稱烏山頭水庫光電板是馬政府核准，事後承認看錯並公開道歉，還自嘲要點眼藥水。
他接著稱阿公店水庫光電設備是韓國瑜任內核准，但隨即被指出其實是陳菊任內招標、陳其邁啟用，顯示他再度引用錯誤。
文章認為民進黨遇到爭議時常選擇硬拗、推責，甚至把錯往藍白陣營推，並舉許淑華、沈伯洋、陳亭妃等案例作對照。
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