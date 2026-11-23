蔣萬安爭取白營支持的同時，也欠下柯文哲一份政治人情。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安在選前與柯文哲同台，意在爭取民眾黨支持者選票，卻也因此欠下政治人情，後續藍白合作與柯案表態都將受影響。

台北市長蔣萬安 21日晚登上民眾黨造勢舞台，與民眾黨創黨主席柯文哲 握手同台。這是他選前最關鍵的一步：他要爭取柯文哲支持者的選票，這次台北市長選舉的藍白合作，也補上選前最重要的一張拼圖。但在爭取白營支持的同時，蔣萬安也欠下柯文哲一份政治人情。

蔣萬安為何非要這張照片不可？答案在台北的選情結構。民進黨推出沈伯洋 後，在藍綠各有基本盤的台北，柯文哲支持者的投票意向，成為左右勝負關鍵。過去幾個月以來，外界對蔣柯能否同台揣測不斷，蔣萬安一再邀約，就是要在投票前消除疑慮。一張同框照，比任何政見都更直接地向小草傳遞訊號：柯文哲樂見支持者將選票投給蔣萬安。

不過，場地本身就是一門政治。柯文哲始終沒答應到國民黨場子，只說蔣萬安若到民眾黨主場，「來者是客」。最後是現任市長帶著藍委到對方場子作客，手握白營選票的民眾黨掌握主導權。

從選戰效果看，這次同台至少有三項意義。首先，選前最後一周搶下新聞焦點，藍白合體畫面成為話題。其次，柯文哲雖未直接點名，卻把「正直、認真做事」對比「認知作戰、大罷免、製造對立」，等於替蔣萬安把選戰框架定調為對執政黨的反撲。第三，市長選舉的動員熱度，也有機會帶動民眾黨議員候選人的選票，而且若能有效促使白營選民轉向支持，蔣萬安面對「洋流」的壓力，才有機會減輕。

當然，同台也有代價。蔣萬安在台上替柯文哲抱屈，把柯面對的司法程序形容為政治追殺，這與兩年前京華城案爆發後，市府強調依法行政、配合司法調查的立場形成鮮明對照，綠營勢必反擊。對藍白而言，質疑司法程序是否公允，與尊重司法調查並非必然衝突；但蔣萬安如何兼顧市長行政責任與政治盟友期待，這套說法能否說服中間選民，仍是同台效果能否完全兌現的變數。

11月28日開票，不論結果，蔣萬安都已欠下柯文哲一份政治人情。問題是怎麼還？一條路是2028年，藍白若要再度合作，誰主誰從、如何整合，民眾黨勢必又多了些籌碼。而蔣萬安若順利連任，政治聲勢與黨內影響力勢必進一步提升，未來藍白如何合作，他很難置身事外。

另一條路是柯文哲的官司。柯案仍在司法程序中，每有新進展，白營都可能期待蔣萬安延續聲援立場；但身為市長，每次表態都牽動市府角色。選前一張同框照，或許能換來選票，卻也可能成為選後難以迴避的政治考題。