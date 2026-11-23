立法院會20日三讀通過普發現金新台幣2萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」，行政院是否副署引發朝野攻防。圖為三讀後，國民黨團高喊口號慶祝。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 普發2萬元特別條例三讀後，藍綠白聚焦行政院是否副署，國民黨要求卓榮泰選前表態，民進黨則反批加碼卻不交代財源，強調應依法決定。

立法院日前三讀通過普發現金2萬元（台幣，下同）特別條例，行政院是否副署引發朝野攻防。國民黨 立法院黨團書記長許宇甄表示，若行政院長卓榮泰 決定不副署，就應在選前公開宣布，不要「選前騙票、選後翻臉」；民進黨團幹事長莊瑞雄則反批，國民黨只管加碼卻不交代財源，行政院副署與否應依法判斷，不能由選舉輸贏決定。

許宇甄指出，普發2萬元不只能減輕家庭負擔，更能刺激內需消費，為經濟注入活水；台灣經濟成長是全民共同打拚的成果，人民就應共享，而不是讓政府把超徵稅收緊抓在手裡。她強調，三讀通過只是第一步，接下來要防止行政院再次以不副署阻擋人民權益；若卓榮泰鐵了心不副署，就應在選舉前公開宣布，不要「選前騙票、選後翻臉」。

國民黨立委洪孟楷指出，儘管民進黨與民眾黨 人數超過國民黨，國民黨立委仍在選戰最後一周調整行程、趕回立法院投票，說到做到，反觀，部分民進黨立委簽到後便離開，彷彿根本沒把這次院會當一回事。他說，普發現金兩萬元特別條例三讀通過只是第一步，接下來更要讓行政院不敢再以不副署阻擋人民權益，並呼籲民眾踴躍投票，用選票讓政府聽見真正的民意。

莊瑞雄則批評，「國民黨立委現在最好當，政策只要負責加碼，卻不必交代錢從哪裡來；選舉自己收掌聲，財政責任卻要行政院扛」。他指出，行政院提出普發1萬元，是在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，讓全民共享經濟成果，國民黨卻一口氣加碼到2萬元，增加的支出從哪裡來？

「發錢人人都會喊，找錢才是真本事。」莊瑞雄說，國民黨不能只管開支票，卻要行政院負責埋單，也不能透過立法不斷增加政府支出，卻對財源與舉債問題避而不談，更不能把行政院的預算編列權當成橡皮圖章。他強調，行政院副署與否，應依憲法及相關法律審慎判斷，不能由選舉輸贏決定。

民眾黨團總召陳清龍表示，考量財政紀律及堅持不舉債，民眾黨團已對攸關普發現金兩萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」投下反對票，然而，在民進黨13名立委缺席表決下，法案仍然三讀通過；依據憲法規定，如果認為法案窒礙難行，行政院可移請立法院覆議，而非賴清德總統、行政院長卓榮泰不開心就不公布、不副署。