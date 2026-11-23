國民黨新北市長候選人李四川（右二）22日在新莊辦造勢大會，台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、桃園市長張善政相挺。（記者鄭超文／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 選戰倒數5天，藍綠白全力衝刺，國民黨盼守住雙北與多個縣市，民進黨則借雙北高聲量擴大攻勢，但股市大跌與藍營議題操作讓綠營承壓。

九合一選舉倒數，國民黨力拚守住現有14席執政縣市長。目前評估，彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、新竹縣選情緊繃，雙北也陷入激戰；不過，台北聲勢漸回穩，新北選情仍拉鋸，高雄市則力拚綠地變藍天。選戰最後5天，藍營輔選火力鎖定五五波與微幅落後的縣市，除了固票、催票，還要續打議題戰，爭取游離票。

藍營評估，雙北選情拉鋸，但是可望守下，桃園、台中、基隆、苗栗、南投、雲林、花蓮、台東、連江選情相對穩定；金門、澎湖則有機會奪回。宜蘭、竹縣、彰化與嘉市仍呈五五波或有待追上，高雄則成為可能額外加分的變數。

黨務人士指出，選戰走到最後階段，雙方固有支持者大致底定，已表態的選民不易受影響，要把反對者拉回來更難，也不是後期該做的事；真正能左右勝負的，是尚未表態或還沒決定是否投票的選民，後期文宣與各種作戰會從固票與爭取游離票兩條線著手。

民眾黨方面，全台今年提名64名縣市議員候選人，還有藍白共推民眾黨前立委張啓楷參選嘉義市長，現任的無黨籍新竹市長高虹安則力拚連任。白營評估，議員席次有望在既有基礎微幅增加，至於地方首長部分，仍須回歸陸戰，繼續努力。

民進黨則在守住5個執政縣市外，目標是在「5加N」基礎上擴大領地，策略上是透過雙北「洋流慧聚」的高聲量，拉抬綠營在中台灣、甚至是全台的選情，雙北更被視為最接近勝利的一次。

近來藍營猛打水庫光電、普發2萬元救股民等議題，引發綠營基層焦慮，更有民進黨人士直言，未來一周股市表現更勝藍白出招，已成選前最大變數。

據了解，綠營除了慎防選前換將的澎湖縣有變數，也將宜蘭、彰化、嘉義市及新竹縣視為重點翻轉的縣市，基隆、台東持續緊追，屏東、嘉義縣相對穩定；六都中，新北、台北已部署重兵，台中、桃園則期待藉北部高聲量，拉近差距，高雄、台南則持續擴大領先差距。

不過，選前倒數之際，股市大跌，藍營又猛攻水庫光電、普發2萬台幣救股民、政院不副署老農津貼等組合拳，綠營基層相當焦慮，憂心因此衝擊選情。

有黨政人士評估，藍營此舉意在轉移台北市長蔣萬安市政缺失，透過仇恨動員催出基本盤，普發2萬、老農津貼等更是缺乏財政紀律的空頭支票，整體影響有限；選戰最後關頭，綠營將訴諸陽光政見正面對決，力阻恐懼牌發酵。

但也有黨政人士憂心，賴清德總統常將股市長紅作為最大施政政績之一，若股市本周繼續大跌，將衝擊選民對中央執政的滿意度和信心，也可能激發在野黨支持者出來投票；當前股市走向已成選舉最大變數，如果不能回穩，對民進黨整體選情並不樂觀。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）22日舉辦造勢大會，行政院長卓榮泰（右）站台力挺。（記者胡經周／攝影）