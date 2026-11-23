宋楚瑜接受盧秀燕「牽線」，18日與台北市長候選人蔣萬安會晤並中分享過去從政及施政的寶貴經驗，給予蔣萬安市長勉勵與建議。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安在盧秀燕牽線下拜會宋楚瑜請益，柯文哲也送上金剛經並喊話助選，蔣表示會珍惜各方支持、持續向前輩學習。

台北市長蔣萬安 合體民眾黨創黨主席柯文哲 後，蔣陣營昨透露，蔣日前已拜會親民黨主席宋楚瑜，柯、宋都是北市前副市長黃珊珊的長官。蔣競辦轉述，在台中市長盧秀燕 陪同下，蔣向宋請益；宋送上祝福，「今年最重要的是你要順利」，他也會用自己的方式幫忙蔣的選情。

蔣萬安昨表示，宋是政治上的大前輩，當天非常榮幸有機會能夠請益；宋豐富的政治歷練與施政經驗，值得後輩學習，也感謝宋的關心勉勵和非常多寶貴建議，不管是在市政上面或選舉最後的階段，「我非常感激」。

媒體問近期跟宋楚瑜、柯文哲合體見面，是否擔心欠下政治人情？蔣萬安說，「任何的支持跟鼓勵，我都銘記在心，這是做人的道理。」

與會人士指出，18日盧秀燕牽線，偕多名省議員和蔣萬安到宋楚瑜位在北市仁愛路辦公室拜訪。盧秀燕說，她當省議員時，省長是宋楚瑜，多年來對自己一直非常照顧；宋對蔣的家庭與父親也算熟悉，從小看著蔣長大，當天會面時，不僅諸多勉勵，也提出很多選舉和從政的指導，「萬安虛心請教，收穫很大」。

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨被問到是否計畫拜會宋楚瑜等政治前輩？沈說，只要對市政有幫助，無論對方是什麼政黨，他都會想辦法接觸與尋求支持。

此外，民眾黨創黨主席柯文哲前晚拉起台北市長蔣萬安的手說「民眾相挺，台灣會贏」，還說念一遍金剛經就不會被洋流所迷惑，直言「看穿洋流幻象，你會贏的」。柯文哲昨指示辦公室贈送一本金剛經給蔣萬安；蔣說，他會以經文「不取於相，如如不動」的精神穩紮穩打，也會再找時間向柯請益。

柯文哲在民眾黨造勢大會上說要送金剛經給蔣萬安，他昨天說，搭火車到花蓮途中，已指示辦公室找一本金剛經送給蔣萬安，「我說要送他就送他」，辦公室有好幾個版本，送一本就好。

至於後續是否還有機會與蔣萬安合體，柯文哲表示，民眾黨在嘉市、竹北及花蓮都有候選人，要以自己的選情為優先，目前僅27日行程未定，其他時間都會在外縣市跑行程，選前應該沒有機會再與蔣萬安同台。

另外，「典典顧問」共同創辦人之一鄭佑軒請北市前副市長黃珊珊在三本書簽名後，轉贈給沈伯洋。柯文哲昨笑說，網路很多梗圖，有人說沈伯洋是三號，所以「三本書」是「三號本來就會輸」，黃珊珊送書應該是叫沈伯洋好好念書，不要再提出空洞的政見。

蔣萬安昨說，感謝柯送他金剛經，希望未來透過民眾黨的夥伴向柯請益。