國民黨新北市長候選人李四川22日在新莊運動公園舉辦造勢大會，李四川（前左）與新北市長侯友宜（前右）等人進場時，受到在場民眾熱情歡迎並高喊凍蒜，短短50公尺走了近20分鐘。（記者鄭超文／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蘇巧慧在助選場合提及民調引發是否違反選罷法爭議，李四川借題批評蘇家，蘇則強調未提任何民調數據，選委會將待檢舉後依法處理。

選罷法規定，選前10天任何人不得以任何方式論及民調 ，但民進黨新北市長候選人蘇巧慧20日赴台中助選，公開談及民調相關內容。國民黨新北市長候選人李四川 昨酸，「所有法令好像對蘇家都沒有用」；蘇巧慧回應，當時講的是「他們三人（蘇巧慧、何欣純、沈伯洋）一開始出來的時候都不被看好，完全沒提到民調數據」。

中選會表示，自投票 日前10日起，至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述選舉民調，及其他各式具民意調查外觀資料，如有檢舉案件由管轄選委會依法處理，中選會不評論單一個案。台中市選委會昨指出，尚未收到檢舉，若接獲檢舉將交由監察小組審查，並請被檢舉人提出書面說明或陳述意見。

蘇巧慧20日晚間赴台中烏日替民進黨台中市長候選人何欣純站台，致詞時談及自己、何欣純及台北市長候選人沈伯洋的選戰處境，脫口說出民調二字，但隨即改口表示現在不能講民調。由於當時已進入選前10天民調封關期，相關發言引發是否觸法討論。

李四川昨說，「我一直認為，所有的法令好像對蘇家都沒有用」，如果蘇巧慧有違反選罷法或其他相關法令，就應依規定辦理。

蘇巧慧回應，如大家有看全文，她講的是她和民進黨台中市長候選人何欣純、台北市長候選人沈伯洋一開始出來的時候都不被看好，「完全沒提到任何民調數據」。

此外，新竹市長高虹安前晚造勢，國民黨新竹市議員陳慶齡助選時，提及自己不開心，是因為看到新竹市封關前民調，還脫口說出民調數字，被一旁的主持人郭子乾制止。