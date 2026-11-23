沈伯洋在大罷免時的激進形象，與如今參選台北市長的形象截然不同。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 林淑芬在蘇巧慧造勢場合重提「大罷免」與強硬對抗語言，讓沈伯洋、蘇巧慧主打的正向選戰形象受衝擊，也再度引發藍綠對大罷免與選戰路線的攻防。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 不斷強調溫暖洋流、正向選舉，選戰倒數階段卻遭自家立委林淑芬一夕「破功」。林淑芬在民進黨新北市長候選人蘇巧慧造勢晚會大殺四方，不但痛罵藍白立委「臭卒仔」，還高喊「大罷免 大成功」，呼籲支持者「地方包圍中央」。林淑芬忘情演出，卻讓沈伯洋和蘇巧慧苦心經營的陽光形象面臨大考驗。

林淑芬還加碼爆料，有男立委在國會衝突時抱怨，「打贏的送法院，打輸的送醫院」，她回說，「只要你沒有倒下去，你就要給我打下去！」朝野鬥爭直至你死我活的程度，早已超越民主政治的議事攻防，而是把國會衝突升溫成生死之戰，把大罷免的仇恨對抗血淋淋搬到國會殿堂。

更荒謬的是，林淑芬揚言「地方包圍中央」，似乎忘了民進黨已在中央執政超過十年，前總統蔡英文、賴清德總統不斷吹噓「德政」，都抵不過選舉動員。沈伯洋與蘇巧慧需要向選民說明城市治理藍圖，林淑芬卻把焦點拉回大罷免延長賽，甚至重新召喚街頭路線的政治記憶，顯然是「用明朝劍斬清朝官」，令人不知今夕是何夕？

沈伯洋的選戰人設始終存在矛盾，一方面想塑造年輕、陽光、正向的首都候選人形象，另一方面卻難以擺脫過去政治攻防的標籤。從黑熊學院到反中論述、從認知作戰到大罷免，他昔日最鮮明的政治資產，就是對抗與動員；如今林淑芬一句「大罷免大成功」，又把這套政治語言搬回選舉舞台。政壇常說「不怕神對手，最怕豬隊友」，林淑芬的真心話，無疑讓沈伯洋「出洋相」。

去年大罷免的教訓32比0，其實真正大成功只有民進黨那一席，就是坦承發起大罷免的民進黨團前總召柯建銘，最後被賴總統施壓拔掉「萬年總召」頭銜，成為大失敗的代罪羔羊。柯建銘是聽令中央的不分區立委，去留由層峰決定，但林淑芬是接地氣的區域立委，向來就是大砲性格，眼看選情激烈重燃「大罷免2.0」氣氛，她不小心說出大白話，也是人之常情。

蘇巧慧回應，她與沈伯洋都堅持正面、陽光的態度，選戰應回歸政見、願景及城市未來規畫，希望市民比較候選人的態度，讓選舉也能展現新時代。但國民黨新北市長候選人李四川質疑，蘇巧慧擔任民進黨新北市黨部主委，是新北大罷免的主要推動者，不僅在自己選區活動，更走遍新北29個行政區推動罷免，他呼籲選舉不應再回到大罷免時期的藍綠對決，民進黨不要天天製造仇恨。

林淑芬一開罵，才讓各界驚覺，原來不到新北，不知道大罷免還在搞。這一題，大罷免領銜人曹興誠一定拍手叫好，卻成了蘇巧慧和沈伯洋真面目的大檢驗，若兩人無法清楚說明選戰路線，恐將坐實主持人李正皓的名言：「帥讓沈伯洋去帥，髒活累活我們來做。」