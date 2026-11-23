宋楚瑜接受盧秀燕「牽線」，18日與台北市長候選人蔣萬安會晤並中分享過去從政及施政的寶貴經驗，給予蔣萬安市長勉勵與建議。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）

AI摘要 文章摘要整理： 盧秀燕促成「宋蔣會」，盼借宋楚瑜與中間、橘營票源影響台北市選情，並以長年交情與省政淵源促成後續助選。

親民黨核心人士表示，選戰最後關頭，藍綠陣營都有人表達向宋楚瑜請益，超級激戰區的台北市「非藍非綠」的中間選票左右勝負的關鍵角色越來越重要，宋楚瑜之所以接受盧秀燕 「牽線」與台北市長候選人蔣萬安 會晤，不是盧秀燕台中市長頭銜、不是蔣萬安競選總部主委的身分，是當今政壇只有盧秀燕會用「老省長」稱呼宋楚瑜。

橘營人士說，「宋蔣會」見面的地方別具政治深意，前總統馬英九、蔡英文 前來與宋楚瑜會晤，宋都會選在仁愛路上辦公室，俗稱「8樓」。宋楚瑜都會帶最核心的幕僚陪同以示對來訪者的尊重，「宋蔣會」陪同宋楚瑜的是從省府一路共識事的馬傑明「馬哥」。

核心人士表示，盧秀燕是從省議員踏入政壇，省議員時受到宋楚瑜提攜。盧秀燕從政之路平步青雲，宋楚瑜影響力逐漸式微，但宋楚瑜若有事到台中，只要盧秀燕有空暇，她都會跟「老省長」見面敘舊，宋楚瑜點滴心頭。這是盧秀燕向宋表達要陪蔣萬安向宋請益，宋會點頭「宋蔣會」牽線成功的主要原因。

其二，盧秀燕兩任台中市長勝選的經驗發現，台北市長選戰，藍綠都已歸隊，決定輸贏的是中間選民，她身為蔣萬安操盤手，選舉最後衝刺爭取中間選票是「重中之重」。她先是促成民眾黨創黨主席柯文哲「柯蔣同框」，柯文哲說了民進黨台北市長候選人沈伯洋的選戰聲勢「洋流」是個幻象。接著牽線「宋蔣會」，宋說「會用自己方式助蔣」。盧秀燕用「媽媽市長」之力，全力爭取小草與橘營的游離票。

橘營人士表勢，盧秀燕的用心宋楚瑜很清楚，但宋楚瑜不願被外界貼上「台北市長選戰的破口」亦是這次「宋蔣會」氣氛很好的原因。

「宋蔣會」後的起手式，宋楚瑜22日將幫台北市議長、市議員候選人、前親民黨的戴錫欽站台助選。