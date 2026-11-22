蔣萬安舉牌告白、石舫亘衝上前擁抱放閃 群眾暴衝警急擋人牆
蔣萬安晚間車掃經過水源市場時，與在場發送明信片的妻子石舫亘會合並擁抱放閃，現場支持者跟進前衝，警方隨即管制人潮避免衝入車道。
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蔣萬安晚間車掃經過水源市場時，與在場發送明信片的妻子石舫亘會合並擁抱放閃，現場支持者跟進前衝，警方隨即管制人潮避免衝入車道。
台北市長蔣萬安今天（22日）晚間6時30分展開車掃，同時太太石舫亘則在晚間7時於公館水源市場發送明信片，約莫8時22分時，兩人在水源市場前碰面，蔣萬安拿出「老婆我愛你」手舉牌時，石舫亘衝上前擁抱，上演浪漫劇情，但放閃同時，支持者們也跟著石舫亘往前衝，也導致警方得管制人潮，避免人群衝出車道。
▲ 影片來源：聯合新聞網
約莫8時22分，車隊準備經過水源市場時，石舫亘換到靠近車道邊的十字路口，並站在預先準備的小看台上揮手，等候蔣萬安車隊到場，現場民眾群聚大聲齊喊「蔣萬安凍蒜」。
看著穿著紅色風衣的蔣萬安緩緩靠近石舫亘的看台時，蔣萬安拿起準備已久的「老婆我愛你」看板。隨後，石舫亘突然衝到蔣萬安的車隊與蔣萬安擁抱。
然而，兩人放閃的同時支持者們也跟著尖叫往前衝，雖然車道由警方交管，但群眾也跟著石一同向前，導致警察需要抑制人潮，避免跑到沒有交管的車道上。
蔣萬安也刻意停在銘傳國小行人天橋下和支持者們打招呼，並且喊話支持者要出門投票。
兩人約在晚間8時22分於公館水源市場前碰面，當時蔣萬安正進行車掃，石舫亘則先在水源市場一帶發送明信片，之後站上預先安排的小看台等候。 因為蔣萬安拿出「老婆我愛你」手舉牌，石舫亘又突然衝上前擁抱，現場氣氛瞬間升高，支持者也跟著尖叫向前聚集，造成警方必須立即控制人潮。 警方在車道周邊進行交管，並且在支持者往前湧入時加強人潮管制，避免群眾跑到沒有交管的車道上，同時維持車掃隊伍能安全通過。
精華 FAQ
兩人約在晚間8時22分於公館水源市場前碰面，當時蔣萬安正進行車掃，石舫亘則先在水源市場一帶發送明信片，之後站上預先安排的小看台等候。
因為蔣萬安拿出「老婆我愛你」手舉牌，石舫亘又突然衝上前擁抱，現場氣氛瞬間升高，支持者也跟著尖叫向前聚集，造成警方必須立即控制人潮。
警方在車道周邊進行交管，並且在支持者往前湧入時加強人潮管制，避免群眾跑到沒有交管的車道上，同時維持車掃隊伍能安全通過。
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