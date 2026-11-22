千呼萬喚，民眾黨創黨主席柯文哲（左三）21日晚與台北市長蔣萬安（右二）手牽手同台造勢，為藍白合作補上台北選戰最後一塊拼圖。(記者余承翰／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 柯文哲在民眾黨造勢晚會上力挺蔣萬安，兩人同台被解讀為藍白合作訊號；蔣則以司法、公文爭議與水質議題催票，綠營評估效果有限。

民眾黨 昨舉行「民眾相挺、台灣必贏」決勝之夜活動，創黨主席柯文哲 與台北市長蔣萬安 終於同框。民眾黨創黨主席柯文哲昨晚拉起台北市長蔣萬安的手高喊：「民眾相挺，台灣會贏」。柯更對蔣說「看穿洋流幻象，你會贏的」。國民黨人士分析，柯蔣同台釋出藍白合作訊號，降低藍白對立與疑慮；白營人士認為有選前凝聚在野力量之勢；綠營則認為選前送暖雖誠意十足，但效果仍然有限。

蔣萬安昨全力衝刺陸戰，一早赴東湖市場掃街，吸引上百公尺人龍，昨下午赴艋舺青山宮參拜，周遭湧入滿滿人潮，青山宮廟方主持人更喊話「蓋房蓋一半，師傅不能換，我們的師傅沒有要換啦。」表達對蔣萬安延續市政的期許。

民眾黨昨晚在台北市政府前舉行全台大造勢，蔣萬安受邀上台致詞時說，司法不能雙標，不能碰到藍白就追殺，碰到綠的就停止，柯主席這幾年遭受極大委屈，還要奮戰面對檢調司法；今年選舉不只是市政願景的選擇，更是用手中選票，告訴政府「拒絕司法成為政治追殺的工具」。

支持者頂著低溫到場力挺。被稱為「小草」的支持者受訪時坦言，今年選舉最大目標就是「下架民進黨」，也有許多人為創黨主席柯文哲抱不平。不過，現場受訪者多半對露臉態度保留，甚至有拒訪民眾說「害怕遭針對」。

「選錯的人就會是場災難。」蔣萬安說，中央連續發公文給北市府，盤點翡翠水庫設光電板，第一次是柯文哲任內，柯市長拒絕，第二、三次是他任內，也都拒絕；選對的人幫你顧水質，選錯的人就像台南鄉親擔心喝到光電水。

現場螢幕畫面切給柯文哲與其妻陳佩琪，柯文哲聽著蔣談話微笑點頭，不時鼓掌。蔣致詞結束後，柯文哲走上舞台。柯、蔣同台，完成藍白合作在台北選戰的最後一塊拼圖。柯文哲說，「全台灣媒體都在等這一秒」，問他台北市長要怎麼表態；他說，台北市長要選正直、善良、認真做事的人，至少是正常人，不要選搞認知作戰的、搞大罷免、搞仇恨、搞對立的。

藍營人士分析，柯文哲對小草的號召力還是比黃珊珊強，柯文哲願意與蔣萬安同框，對蔣萬安在爭取中間選民上有一定效果；藍白在竹北分裂一事後，兩人同台釋出藍白合作政治訊號，能有效降低藍白支持者的對立與疑慮，對整合在野力量有很大幫助。

民眾黨台北市議員陳宥丞則分析，蔣萬安過去已分別為藍白台北市議員候選人站台，如今與柯文哲合體，象徵選前凝聚在野力量。另有民眾黨人士分析，柯蔣同台對於國民黨台北市長選情有加分效果，也在選前加深在野合作、互相拉抬。

民進黨立委鍾佳濱評估，柯文哲現身力挺蔣萬安，頂多只有「柯蔣同框」效果，無法帶來全國政黨合作的外溢效應。而且在地方選舉上，支持者各有支持的候選人，未必依政黨認同投票，柯文哲選前送暖雖誠意十足，效果仍非常有限。