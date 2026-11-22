國民黨台北市長候選人蔣萬安（右）到東湖市場拜票，支持者爭相握手，讓他充分感受到選民的熱情。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安與柯文哲選前同台造勢，蔣主打延續柯的市政成果，柯則借機批評民進黨，藍白以不同主軸合力催化在野合作氣勢。

台北市長蔣萬安 終於登上民眾黨舞台，與前市長、創黨主席柯文哲 同台造勢。蔣柯互動熱絡，顯示兩黨最終選擇攜手面對選戰，蔣萬安在現場主打延續柯文哲施政，柯文哲則是將民眾情緒引導到對民進黨壓迫在野黨的不滿身上，這場選前造勢，藍白各有各的主軸，都投射同一個目標，從台北市開始贏下九合一選舉。

過去這一個月來，蔣萬安一邊抵抗民進黨台北市長候選人沈伯洋 的攻勢，一邊放低姿態，尋求真正的藍白合作。過去一個月來，蔣萬安多次打出「尊柯牌」，公開肯定柯文哲過去政績，並且喊話希望向柯文哲請益。

21日致詞時，蔣萬安再度感謝柯文哲為市政打下良好基礎，並以近期翡翠水庫設置光電板爭議為例，傳達市政延續概念，利用民進黨錯誤政策引起民眾黨支持者共鳴。只不過，面對蔣萬安放低姿態，展現誠意，柯文哲最終選擇同台，但是直到活動開始前都沒正式鬆口。

直到蔣萬安在致詞下半段提到，民進黨運用司法工具打壓對手，藉此表達對柯文哲的疼惜，民眾黨將轉播畫面對準在台下聽講的柯文哲。柯文哲也面露微笑，並準備起身上台與蔣萬安同台。

隨後，柯文哲接力發表談話，他直接稱讚站在身邊的蔣萬安善良、正直，並批評沈伯洋「非正常人」，雖未直接喊出助選口號，但言語和行動之間，已向支持者傳遞自己的立場。

到最後一刻，柯文哲都沒有直接喊出蔣萬安的名字助選，而是要蔣萬安和支持者不怕洋流幻象；蔣萬安和柯文哲在台上終於拉起彼此的手，喊「民眾相挺，台灣會贏」。

在這場選戰中，民眾黨有必須要證明小草能左右選情的實力，國民黨面對台北市這個關鍵堡壘，更是退無可退，要證明自己有能團結在野對抗執政的民進黨的能力。

柯文哲說，「全台灣媒體都在等這一秒」；這一秒過後，藍白的合作能不能在周六轉化成力阻民進黨橫掃北市的關鍵力量，全台灣都在看。