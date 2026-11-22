民進黨台北市長候選人沈伯洋出席「台北2030觀光創新政策座談」，會中有與談者揭露民眾黨前立委黃珊珊贈書的緣由。(記者曾學仁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋在座談中透露收到黃珊珊簽名書，視為前輩祝福；黃珊珊則回應政策無藍綠白、選民可自由選擇，鄭佑軒也強調她未表態支持任何候選人。

民進黨台北市長候選人沈伯洋 昨曝光收到民眾黨 前立委黃珊珊三本簽名書，稱是「莫大祝福」，強調拜訪前輩不是搶票，只是希望傳承經驗，市政也不應分藍綠白，當選後政策會服務每一位市民。贈書人鄭佑軒透露，黃珊珊並未表態支持，是他請黃簽名後轉贈，希望讓大家做政策的理性探討。

黃珊珊在臉書發文說，出國前，她朋友把三年多前的書拿來簽名，這本白皮書三年多前早有議員當面送給現任市長，政策沒有藍綠白，選民是自由的，做自己的主人。

台北市長蔣萬安 ，要謝謝台北市議會民眾黨團的夥伴，在他上任第一年，送給他黃珊珊副市長市政白皮書，黃珊珊總共提了七大計畫，仔細的看，包括當時提出淡水河岸R.O.D再生，是市府在進行全面淡水河岸的改造計畫。

沈伯洋昨受邀參加觀光創新政策座談，與談人鄭佑軒是與台北市前副市長黃珊珊合創「典典顧問」的共同創辦人。鄭說，他致贈三本黃親筆簽名的著作給沈，盼能獲得啟發跟收穫，至於黃並沒有表態支持誰。

沈伯洋開場致詞談到，過去與黃珊珊是立院同事，其實沒有到很熟，但參選台北市長以來一直想找機會和曾經擔任副市長的她來請益，卻又很擔心選前見面太刻意，不符合兩人風格，但黃是善體人意的前輩，前幾天收到她親筆簽名三本書，上面寫著「To：Puma」。