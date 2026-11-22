新北選舉/李四川板橋票倉搶中間票 蘇巧慧回防樹林催基本盤
新北選戰進入黃金周，李四川在板橋搶中間選民、蘇巧慧則回防樹林催基本盤，藍綠兩陣營都透過重量級助講與造勢活動全力拉票。
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新北選戰進入黃金周，李四川在板橋搶中間選民、蘇巧慧則回防樹林催基本盤，藍綠兩陣營都透過重量級助講與造勢活動全力拉票。
新北市黃金周交戰，國民黨李四川固守藍軍優勢區，侯友宜全天陪車掃，上午台灣大學前校長管中閔陪同到中和市場掃街，下午固守最大票倉板橋搶中間選民；民進黨蘇巧慧回防本命區樹林區，在樹林高中辦造勢，前總統蔡英文、副總統蕭美琴助講，呼籲鄉親把票衝出來，最好得票率能逼近、甚至突破綠營大票倉三蘆地區。
李四川昨密集掃街拜票行程，管中閔昨陪同到掃街時受訪，針對蘇巧慧胞妹蘇巧純的曠世智能投資案爭議，曾任國發會主委的管中閔表示，若這麼離譜的事情可以發生，「把整個新北市這塊肥肉交到她手上，你看她會吃成什麼樣子？」
管中閔也提及與李四川過去在行政院就是並肩作戰的同事，後來無論李到高雄或台北市政府服務，在各方面都繳出亮眼的成績單。
李四川與市長侯友宜下午再度回防板橋，除固樁更要搶中間選民的選票，板橋區是新北市人口第一大區，外來人口多、中間選民比例高，藍綠版圖勢均力敵。
李四川表示，侯市長第四次陪他車掃，他一定全力以赴，在侯奠定的市政基礎做好，至於侯規畫或正在做的，也一定精進加速完成，他要用40年經驗把新北守住，一棒接一棒，一天比一天更棒。
李四川在鶯歌、淡水出席議員呂家愷、議員候選人呂鈞鴻造勢活動，累計湧入超過6000名鄉親與百位里長到場力挺。李四川表示，城市發展須有完善交通配套，未來將推動「大漢溪捷運縱貫線」、「淡北快線」及「汐東線延伸」等建設，打造雙北30分鐘核心生活圈，以交通帶動產業並創造更多在地就業機會。
蘇巧慧昨上午回防本命區在樹林高中造勢，前總統蔡英文、副總統蕭美琴站台助選，不約而同強調這裡是蘇巧慧從政的起點，呼籲鄉親把票衝出來，最好得票率能逼近、甚至突破綠營大票倉三蘆地區。
蔡英文呼籲現場鄉親一定要給予最大的溫暖跟支持，跟蘇巧慧一起衝，衝出六都最高票。「起家厝」的鄉親把蘇巧慧培養長大，累積足夠經驗跟能量，準備把這一份細心跟責任感帶進新北市政府，擴大照顧每一個市民。
蘇巧慧一上台便紅了眼眶，形容回到起家本命區反而有種近鄉情怯的感動，因為一切都是從這裡開始，她十二年來的每一項成績，選區鄉親最清楚、最能見證她的一步一腳印的價值與態度。
李四川先固守藍軍優勢區，再由侯友宜陪同車掃板橋，鎖定外來人口多、藍綠勢均力敵的中間選民，盼在最大票倉擴大支持並穩住勝選基礎。 蘇巧慧在樹林高中辦造勢，前總統蔡英文與副總統蕭美琴站台助講，強調樹林是她從政起點，呼籲鄉親把票衝出來，催出基本盤。 李四川強調將延續侯友宜奠定的市政基礎，並推動大漢溪捷運縱貫線、淡北快線及汐東線延伸等建設，訴求用交通帶動產業與就業。
精華 FAQ
李四川先固守藍軍優勢區，再由侯友宜陪同車掃板橋，鎖定外來人口多、藍綠勢均力敵的中間選民，盼在最大票倉擴大支持並穩住勝選基礎。
蘇巧慧在樹林高中辦造勢，前總統蔡英文與副總統蕭美琴站台助講，強調樹林是她從政起點，呼籲鄉親把票衝出來，催出基本盤。
李四川強調將延續侯友宜奠定的市政基礎，並推動大漢溪捷運縱貫線、淡北快線及汐東線延伸等建設，訴求用交通帶動產業與就業。
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